El Colegio de Agentes Comerciales de A Coruña distingue a sus colegiados con 25 años de trayectoria
La entidad, que cumplirá un siglo en 2026, celebró la entrega de insignias de plata ante una amplia representación institucional
El Colegio de Agentes Comerciales de A Coruña, una institución que el próximo año alcanzará su centenario, celebró ayer uno de los actos más emblemáticos de su calendario: la entrega de las insignias de plata a los profesionales que han cumplido 25 años de colegiación.
La ceremonia reunió a una nutrida representación del sector en un ambiente marcado por el reconocimiento y la cercanía.
Durante el encuentro se dieron cita los agentes homenajeados, buena parte de los más de 400 colegiados activos y la junta directiva coruñesa, que puso en valor la dedicación y el compromiso de los profesionales distinguidos.
En el acto participaron también el presidente del Colegio de Lugo y Belén Do Campo, en representación de la Xunta como delegada territorial en A Coruña.
La entidad, con sede en la céntrica calle Juan Flórez, afronta ya la cuenta atrás hacia su primer siglo de historia, un hito que celebrará en 2026 y que pondrá en relieve la importancia de los agentes comerciales en la actividad económica de la ciudad.