El Colegio de Agentes Comerciales de A Coruña distingue a sus colegiados con 25 años de trayectoria

El Colegio de Agentes Comerciales de A Coruña, una institución que el próximo año alcanzará su centenario, celebró ayer uno de los actos más emblemáticos de su calendario: la entrega de las insignias de plata a los profesionales que han cumplido 25 años de colegiación.

La ceremonia reunió a una nutrida representación del sector en un ambiente marcado por el reconocimiento y la cercanía.

Durante el encuentro se dieron cita los agentes homenajeados, buena parte de los más de 400 colegiados activos y la junta directiva coruñesa, que puso en valor la dedicación y el compromiso de los profesionales distinguidos.

En el acto participaron también el presidente del Colegio de Lugo y Belén Do Campo, en representación de la Xunta como delegada territorial en A Coruña.

La entidad, con sede en la céntrica calle Juan Flórez, afronta ya la cuenta atrás hacia su primer siglo de historia, un hito que celebrará en 2026 y que pondrá en relieve la importancia de los agentes comerciales en la actividad económica de la ciudad.