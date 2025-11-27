La planta de Sargadelos en Cervo (Lugo) detiene su producción tras una nueva visita de inspección

Imagen de archivo de la fábrica de Sargadelos en Cervo. Europa Press

La mañana de este jueves dejó un nuevo capítulo de incertidumbre en Sargadelos, después de que la empresa decidiera suspender de forma inmediata la actividad en su planta de producción de Cervo, en Lugo.

La medida llegó pocas horas después de la llegada de tres inspectores para realizar nuevos controles en las instalaciones.

El cese de la actividad afecta a los alrededor de 80 trabajadores que forman la plantilla. Algunos se concentraron este mediodía en el exterior de la factoría.

Desde la dirección de la empresa han explicado que se trata de una decisión tomada por responsabilidad sanitaria, alegando que no quieren verse vinculados a posibles problemas de salud derivados de condiciones laborales que, a su juicio, no pueden garantizar mientras no se acometan las mejoras previstas.

Por ello, han pedido a sus representantes legales iniciar los trámites necesarios para un cierre ordenado por fuerza mayor, al menos de forma temporal.

La empresa recuerda que la Xunta se comprometió a dotar a la fábrica de los permisos y recursos necesarios para modernizar los procesos productivos, trabajos que, según insisten, no han arrancado pese a su relevancia.