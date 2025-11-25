Inditex se sitúa en el segundo puesto de las compañías de moda más preparadas de cara al futuro

El gigante español de la moda Inditex se ha situado en la segunda posición del Índice de Preparación para el Futuro, elaborado por la escuela de negocios IMD, ascendiendo así un puesto y situándose, ya por segunda vez, en el podio de las compañías del sector de la moda mejor preparadas de cara al futuro.

De este modo, únicamente la francesa LVMH se sitúa por delante de la empresa española, ya que "su cartera de casas atemporales se ha convertido en un amortiguador casi imbatible frente a los impactos del mercado". En el tercer puesto del ranking aparece Hermès, que cae de la primera a la tercera posición.

Ecosistema integrado

LVMH obtuvo una puntuación perfecta de 100 en el indicador de preparación para la moda, mientras que Inditex le siguió con 91,4 puntos y Hermès consiguió 87,2 puntos. En el caso de la firma gallega, esta se ha situado en segunda posición gracias a su "ecosistema integrado y basado en datos detrás de Zara, Massimo Dutti y Bershka".

Asimismo, los responsables del estudio destacan que Inditex prospera gracias a la "innovación de ciclo rápido y la agilidad global", ya que, con miles de tiendas en todo el mundo y una "reconocida capacidad para crear estilos de pasarela en semanas, la multinacional resalta en los primeros resultados de innovación y diversidad empresarial".

"Esta diversidad no se da en términos de categorías de productos (la mayoría son prendas de vestir), sino en sus operaciones flexibles y su cartera de marcas, cada una de las cuales se dirige a diferentes grupos demográficos", afirman los responsables del informe elaborado por el Centro de Preparación para el Futuro del IMD.

Igualmente, el informe subraya que incluso cuando la demanda de los consumidores se volvió incierta en 2025, Inditex mantuvo unos márgenes brutos del 58%, lo que indica "poder de fijación de precios y eficiencia operativa".

Análisis de imágenes mediante IA

Por último, respecto al consejero delegado de la empresa, Óscar García Maceiras, el análisis apunta que este ha hecho hincapié en la relevancia cultural y la localización de la mezcla de productos, "haciéndose eco de un tema que se observa en todos los líderes".

En este sentido, Howard Yu, director del Centro de Preparación para el Futuro del IMD y responsable del estudio, comenta que Zara analiza tres millones de imágenes al día mediante Inteligencia Artificial (IA) para detectar tendencias, por lo que para cuando "H&M (en el puesto 21 del ranking) identifica la misma tendencia, Zara ya la ha diseñado, producido, enviado y colocado en tienda".

"Zara produce el 85% de su oferta en temporada, lo que significa que fabrica basándose en lo que el consumidor quiere ahora", señala el experto, explicando que cuando esta se equivoca, es un "lote pequeño, pero que cuando H&M se equivoca, son almacenes llenos que acaban en rebajas".

Así, Yu ejemplifica que "H&M sigue operando con un modelo de predicción a seis meses vista", mientras que Zara opera con un "modelo de reacción continua". "En 2025, la velocidad no es una táctica: es el sistema operativo", apunta, concluyendo que la ventaja de Inditex "no es solo la rapidez, sino el control del ciclo completo". "Esa integración es la que hace tan difícil que otros puedan replicarlo", finaliza el experto.

Leer la cultura del consumidor

De tal modo, el estudio del IMD afirma que un denominador común entre los líderes de la industria de la moda es su habilidad para "leer la cultura del consumidor y construir el atractivo de la marca", subrayando que Hermès, LVMH e Inditex han trabajado dicho atractivo a través de la exclusividad, como es el caso de las francesas, o mediante una respuesta ultrarrápida a las tendencias, como ha conseguido la española.

"Cada una de ellas pone de relieve cómo diferentes vías —una de gama alta y lenta, otra masiva y rápida— pueden preparar el futuro si se ejecutan", asegura el documento.

Por otro lado, más allá de las posiciones de privilegio del ranking, los autores destacan también el alza de Adidas del décimo al cuarto puesto en la edición de este año como resultado de "un giro perfecto, que consistió en convertir una tendencia cultural en un impulso financiero masivo, reactivando marcas icónicas y reduciendo inventarios". "Adidas se recupera bajo su nuevo consejero delegado Bjorn Gulden, demostrando cómo una sólida cultura de aprendizaje puede restablecer la preparación para el futuro", aseveran.