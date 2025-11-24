La gallega Almudena Justo, premiada en los Premios UUPRIZE 2025 para startups lideradas por mujeres

El pasado viernes 21 de noviembre se celebró en Madrid la X edición de entrega de los prestigiosos Premios

UUPRIZE 2025, un reconocimiento a las startups lideradas por mujeres, destacando su excelencia e

innovación en el ámbito del emprendimiento femenino. En el evento resultaron premiadas la gallega Almudena Justo, Directora del International Quantum Center de Fujitsu y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL.

El evento, impulsado por W Startup Community, tuvo lugar en la Real Academia de Ingeniería en Madrid y, en total, se entregaron unos 15 galardones, reconociendo la calidad y singularidad de proyectos liderados por mujeres. Los premios cuentan con el respaldo de la Real Academia de Ingeniería y la Real Academia de Medicina, instituciones que apoyan activamente el talento femenino en la innovación y el liderazgo.

Lista de galardonadas

Premio UU ODS 17 Liderazgo Innovador: Michela Muñoz Fernández – Program Executive NASA, programa Mars Sample Return Premio UU ODS Intraemprendimiento Internacional: Almudena Justo – Directora del Fujitsu International Quantum Center Premio UU Intraemprendedora: Victoria Gómez – AI Leader IBM Spain, Portugal, Greece & Israel Premio UUPRIZE ODS 13 Sostenibilidad: Silvia Tomillo – CEO AGMGLOBAL (Agrimetricsglobal.sl) Premio UU ODS 14 Sostenibilidad y Energía: Caterina Coll Lozano – Fundadora y CEO PERSEO BIOTECHNOLOGY Premio UU ODS 3 Salud, Bienestar y FoodTech: Lucía González – Cofundadora de Nexyra Premio UU ODS 4 Educación y Juegos: Elena Ibáñez – Proyecto de Ética e IA, Fundación Hermes – Fundadora Singularity Premio UU ODS 3, 5 Salud e Igualdad: Clelia Morales y Blanca Fernández – Fundadoras de OLIRA CARE Premio UU ODS 16, 17 Justicia y Alianzas – Buena Gobernanza: Andreea Mara Luncan – CircularScor Premio UU ODS Ciberseguridad y Defensa: Carlota Escolano – CEO Ciberin Foresight Premio UU ODS G Quantum Computing: Pilar Troncoso – Fundadora Qcentroid Premio UU Innovación y Juventud Inversiones: Cristina Diezma – M&A Energy Sector REPSOL Premio UU Liderazgo Innovador en Deporte: Theresa Zabell – Doble medallista olímpica – Fundadora de ECOMAR Premio UU Comunicación Innovadora: Cruz Sánchez de Lara – Abogada y activista en derechos humanos y sostenibilidad Premio UU Institución Apoyo Emprendimiento Femenino: María Vallet-Regí – Vicepresidenta RAING (recoge el premio por Jaime Domínguez Abascal)

En distribución geográfica, el 72 % de las startups fundadas por mujeres están concentradas en tres comunidades autónomas: Andalucía (36 %), Madrid (22 %) y Cataluña (14 %)

Estos premios, no solo reconocen el talento y el esfuerzo de estas emprendedoras, sino que también buscan que las galardonadas puedan establecer redes de apoyo con las instituciones invitadas al evento, con inversoras y con otras empresas clave para impulsar y fortalecer estas iniciativas lideradas por mujeres.

W Startup Community es una asociación sin ánimo de lucro que tiene un objetivo fundamental: convertirse en referencia de inspiración y construcción de la nueva generación de mujeres líderes en startups e innovación. Y un propósito muy ambicioso detrás: integrar a la mujer en el mundo digital y divulgar la tecnología para hacerla más cercana.

Desde España, W Startup Community ha conseguido crear una red global en la que participan más de 3.000 mujeres que son un referente mundial en emprendimiento femenino y que donan su tiempo para formar y ayudar a que otros proyectos salgan adelante. También pretenden reducir la brecha digital de género y dar visibilidad a este talento.