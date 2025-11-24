La gallega Almudena Justo, premiada en los Premios UUPRIZE 2025 para startups lideradas por mujeres

La gallega Almudena Justo, premiada en los Premios UUPRIZE 2025 para startups lideradas por mujeres Cedida

Ofrecido por:

Empresas

La gallega Almudena Justo, premiada en los Premios UUPRIZE 2025 para startups lideradas por mujeres

En los premios, impulsados por la asociación W Startup Community, también resultó premiada Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL

Te puede interesar: Obras y reformas con premio en A Coruña: "Morimos por y para el cliente, eso es alta calidad"

Publicada

El pasado viernes 21 de noviembre se celebró en Madrid la X edición de entrega de los prestigiosos Premios
UUPRIZE 2025, un reconocimiento a las startups lideradas por mujeres, destacando su excelencia e
innovación en el ámbito del emprendimiento femenino. En el evento resultaron premiadas la gallega Almudena Justo, Directora del International Quantum Center de Fujitsu y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL.

Interior de Nordés Club Empresarial en A Coruña.

El evento, impulsado por W Startup Community, tuvo lugar en la Real Academia de Ingeniería en Madrid y, en total, se entregaron unos 15 galardones, reconociendo la calidad y singularidad de proyectos liderados por mujeres. Los premios cuentan con el respaldo de la Real Academia de Ingeniería y la Real Academia de Medicina, instituciones que apoyan activamente el talento femenino en la innovación y el liderazgo.

Lista de galardonadas

  1. Premio UU ODS 17 Liderazgo Innovador: Michela Muñoz Fernández – Program Executive NASA, programa Mars Sample Return

  2. Premio UU ODS Intraemprendimiento Internacional: Almudena Justo – Directora del Fujitsu International Quantum Center

  3. Premio UU Intraemprendedora: Victoria Gómez – AI Leader IBM Spain, Portugal, Greece & Israel

  4. Premio UUPRIZE ODS 13 Sostenibilidad: Silvia Tomillo – CEO AGMGLOBAL (Agrimetricsglobal.sl)

  5. Premio UU ODS 14 Sostenibilidad y Energía: Caterina Coll Lozano – Fundadora y CEO PERSEO BIOTECHNOLOGY

  6. Premio UU ODS 3 Salud, Bienestar y FoodTech: Lucía González – Cofundadora de Nexyra

  7. Premio UU ODS 4 Educación y Juegos: Elena Ibáñez – Proyecto de Ética e IA, Fundación Hermes – Fundadora Singularity

  8. Premio UU ODS 3, 5 Salud e Igualdad: Clelia Morales y Blanca Fernández – Fundadoras de OLIRA CARE

  9. Premio UU ODS 16, 17 Justicia y Alianzas – Buena Gobernanza: Andreea Mara Luncan – CircularScor

  10. Premio UU ODS Ciberseguridad y Defensa: Carlota Escolano – CEO Ciberin Foresight

  11. Premio UU ODS G Quantum Computing: Pilar Troncoso – Fundadora Qcentroid

  12. Premio UU Innovación y Juventud Inversiones: Cristina Diezma – M&A Energy Sector REPSOL

  13. Premio UU Liderazgo Innovador en Deporte: Theresa Zabell – Doble medallista olímpica – Fundadora de ECOMAR

  14. Premio UU Comunicación Innovadora: Cruz Sánchez de Lara – Abogada y activista en derechos humanos y sostenibilidad

  15. Premio UU Institución Apoyo Emprendimiento Femenino: María Vallet-Regí – Vicepresidenta RAING (recoge el premio por Jaime Domínguez Abascal)

En distribución geográfica, el 72 % de las startups fundadas por mujeres están concentradas en tres comunidades autónomas: Andalucía (36 %), Madrid (22 %) y Cataluña (14 %)

Estos premios, no solo reconocen el talento y el esfuerzo de estas emprendedoras, sino que también buscan que las galardonadas puedan establecer redes de apoyo con las instituciones invitadas al evento, con inversoras y con otras empresas clave para impulsar y fortalecer estas iniciativas lideradas por mujeres.

W Startup Community es una asociación sin ánimo de lucro que tiene un objetivo fundamental: convertirse en referencia de inspiración y construcción de la nueva generación de mujeres líderes en startups e innovación. Y un propósito muy ambicioso detrás: integrar a la mujer en el mundo digital y divulgar la tecnología para hacerla más cercana.

Desde España, W Startup Community ha conseguido crear una red global en la que participan más de 3.000 mujeres que son un referente mundial en emprendimiento femenino y que donan su tiempo para formar y ayudar a que otros proyectos salgan adelante. También pretenden reducir la brecha digital de género y dar visibilidad a este talento.