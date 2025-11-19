Inditex abre en Portugal una nueva tienda Zara Home for&from que impulsa la inclusión laboral

Imagen de la plantilla de la nueva tienda. Inditex.

Inditex amplía su proyecto for&from con la apertura de una nueva tienda Zara Home en Vila do Conde, cerca de Oporto, reforzando su compromiso con la inclusión social y profesional de personas con discapacidad.

Con este nuevo espacio, el grupo suma 17 tiendas for&from en España, Portugal, Italia y México, una red que desde 2002 ha permitido crear empleo para casi mil personas con distintas discapacidades y ha generado más de 9 millones de euros destinados a proyectos sociales.

El nuevo establecimiento, de casi 300 metros cuadrados, está gestionado por la Asociación VilacomVida, entidad sin ánimo de lucro centrada en fomentar la autonomía e integración de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

El equipo está compuesto por 22 trabajadores, 15 de ellos con discapacidad, con una plantilla que refleja diversidad funcional, incluyendo discapacidades intelectuales, sensoriales, motrices y problemas de salud mental.

La tienda ofrecerá productos de colecciones anteriores a precios reducidos, manteniendo el diseño accesible, cálido y elegante característico de Zara Home.

El modelo for&from funciona en colaboración con organizaciones sociales especializadas, que gestionan cada tienda tras una donación inicial de Inditex para su apertura.

A partir de ahí, los espacios operan de forma autosostenible, destinando el 100% de los beneficios a proyectos sociales desarrollados por las entidades implicadas.

La red continúa expandiéndose en Portugal. En paralelo, el Zara Home for&from de Lisboa ha duplicado espacio este mes, trasladándose a un nuevo local dentro del mismo centro comercial e incrementando a 20 las personas en plantilla, 14 de ellas con discapacidad.