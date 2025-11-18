"Volver como hay que volver": la cerveza de Estrella Galicia y El Almendro regresa esta Navidad 2025

Fábrica de Cervezas, el espacio de ideas cerveceras más inquieto de Estrella Galicia, y El Almendro presentan la segunda edición de La del Almendro. Esta Doppelbock con almendras que combina diferentes ingredientes para quienes buscan una experiencia cervecera diferente y con carácter regresa esta Navidad 2025.

La del Almendro es una cerveza, elaborada con lúpulo Brewers Gold, que aporta un aroma especiado y afrutado con notas de grosella y frutas oscuras, y maltas Pilsen, Vienna y Carafa Special III, que brindan cuerpo y un perfil maltoso.

El producto estará disponible en formato de botella de 50cl en packs de cuatro unidades y se distribuirá en los locales habituales de alimentación y hostelería, así como en el ecommerce de Estrella Galicia, Bigcrafters y en Mega, el museo de la cervecera.

"Volver como hay que volver"

La campaña de La del Almendro tendrá presencia en redes sociales y medios digitales. Carolina Iglesias, humorista gallega y creadora de contenido con más de 400.000 seguidores en Instagram conocida como Percebes y Grelos, será la encargada de dar a conocer este producto.

Con su retranca característica, Carolina, afirma que "hay que tener lo que hay que tener para volver como hay que volver", reivindicando el regreso a casa por Navidad con humor ácido, autenticidad y mucho sabor.

"En Navidad todo vuelve: los villancicos, los turrones, las luces de Vigo... Esas pequeñas cosas que hacen que la Navidad sea Navidad", explica la humorista en el vídeo promocional de Estrella Galicia y El Almendro.

Y entre los regresos, La del Almendro: "Porque si algo sabemos en mi tierra es que no se puede volver a mesa puesta y con las manos vacías. Para volver, como hay que volver".