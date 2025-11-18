Ofrecido por:
"Volver como hay que volver": la cerveza de Estrella Galicia y El Almendro regresa esta Navidad 2025
Carolina Iglesias es la imagen de la campaña de esta bebida, que estará disponible en formato de botella de 50cl en packs de cuatro unidades
La edición de 2024: Estrella Galicia se alía con El Almendro para crear un turrón de chocolate con cerveza negra
Fábrica de Cervezas, el espacio de ideas cerveceras más inquieto de Estrella Galicia, y El Almendro presentan la segunda edición de La del Almendro. Esta Doppelbock con almendras que combina diferentes ingredientes para quienes buscan una experiencia cervecera diferente y con carácter regresa esta Navidad 2025.
La del Almendro es una cerveza, elaborada con lúpulo Brewers Gold, que aporta un aroma especiado y afrutado con notas de grosella y frutas oscuras, y maltas Pilsen, Vienna y Carafa Special III, que brindan cuerpo y un perfil maltoso.
El producto estará disponible en formato de botella de 50cl en packs de cuatro unidades y se distribuirá en los locales habituales de alimentación y hostelería, así como en el ecommerce de Estrella Galicia, Bigcrafters y en Mega, el museo de la cervecera.
"Volver como hay que volver"
La campaña de La del Almendro tendrá presencia en redes sociales y medios digitales. Carolina Iglesias, humorista gallega y creadora de contenido con más de 400.000 seguidores en Instagram conocida como Percebes y Grelos, será la encargada de dar a conocer este producto.
Con su retranca característica, Carolina, afirma que "hay que tener lo que hay que tener para volver como hay que volver", reivindicando el regreso a casa por Navidad con humor ácido, autenticidad y mucho sabor.
"En Navidad todo vuelve: los villancicos, los turrones, las luces de Vigo... Esas pequeñas cosas que hacen que la Navidad sea Navidad", explica la humorista en el vídeo promocional de Estrella Galicia y El Almendro.
Y entre los regresos, La del Almendro: "Porque si algo sabemos en mi tierra es que no se puede volver a mesa puesta y con las manos vacías. Para volver, como hay que volver".