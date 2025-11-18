La Fundación Repsol refuerza la economía circular con una participación en Coleo, líder en reciclaje textil

La Fundación Repsol ha adquirido un 14% de participación en Coleo, la empresa española líder en reciclaje textil en Europa, en un acuerdo firmado por el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el CEO y socio fundador de Coleo, David Puyuelo.

Esta colaboración permitirá a Coleo impulsar nuevos proyectos con perfil industrial, abrir nuevas plantas de gestión y valorización de residuos, y consolidar su modelo de economía circular en el sector textil.

El acuerdo forma parte de la estrategia de Fundación Repsol de impulsar proyectos de triple impacto, centrados en la inserción social de colectivos vulnerables, la protección del medio ambiente y el crecimiento sostenible del tejido económico.

Según Antonio Brufau, esta inversión representa "una clara apuesta de la Fundación por la nueva economía de triple impacto y su vínculo con la sociedad, desarrollando un negocio en pleno crecimiento y con enorme potencial económico, social y ambiental en un ámbito estratégico como es el reciclaje textil".

Por su parte, David Puyuelo destacó que contar con Fundación Repsol como socio "representa un apoyo clave para desarrollar nuestra visión de una circularidad europea textil basada en el equilibrio entre industrialización, desarrollo tecnológico e impacto social".

El sector textil europeo genera más de 7 millones de toneladas de residuo textil al año, de las cuales solo alrededor del 10% se recicla y un 20-25% se reutiliza o exporta, principalmente a países en vías de desarrollo.

El resto se destina a vertederos o incineración, situación que requiere nuevas soluciones sostenibles y de valorización de materiales.

Coleo Network, la división de circularidad textil del grupo Coleo, trabaja con procesos industriales propios que convierten los residuos en fibras recicladas, tejidos y prendas, promoviendo un modelo económico viable y sostenible.

Actualmente, Coleo cuenta con tres plantas de gestión de residuos en España, ubicadas en Galicia y Cataluña, y otra en Toulouse, Francia.

Con la entrada de Fundación Repsol, la empresa prevé ampliar su red de plantas y continuar su crecimiento industrial, manteniendo la inserción social y generación de empleo como parte de su ADN: más del 50% de las personas que trabajan en sus instalaciones pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión social.