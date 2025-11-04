Una empresa gallega abre esta semana el gran proyecto de hostelería del Santiago Bernabéu

El gran proyecto de hostelería del Santiago Bernabéu, Bernabéu Market, tiene sello gallego. El grupo Amicalia, a través de su filial Restanima, está detrás de este ambicioso e icónico espacio en Madrid que abrirá sus puertas esta primera semana de noviembre, tal y como avanzan desde la propia empresa.

Este espacio nace de una concesión de diez años con el Real Madrid C. F. y que ha supuesto una inversión inicial de 8 millones de euros, "lo que supone el mayor proyecto gastronómico dentro del estadio Santiago Bernabéu", informan en nota de prensa.

Tras casi dos años y medio de desarrollo, negociación y obra, el espacio abrirá sus puertas al público la primera semana de noviembre con 17 operadores inicialmente, aunque alcanzará los 20 a lo largo de las próximas semanas. La ejecución del proyecto también tiene sello gallego, ha corrido a cargo de Desarrolla Obras y Servicios; la ingeniería y dirección de obra ha sido responsabilidad de AZAI Arquitectura; y el diseño arquitectónico e interiorismo, de Burr Studio y Studio Animal.

El espacio estará abierto al público de 10:00 a 24:00, los siete días de la semana durante todo el año, a excepción de los días de partido que cerrará dos horas antes del horario del partido, durante el encuentro y una hora después para dar servicio VIP al Real Madrid.

20 operadores y capacidad para 1.000 comensales

Bajo la Puerta 54 del Estadio Santiago Bernabéu, con acceso directo desde la Plaza de los Sagrados Corazones, abre Bernabéu Market. El espacio de más de 3.000 metros cuadrados, contará con 20 operadores y capacidad para 1.000 comensales..

Entre los nombres destacados figuran Joselito, referencia mundial del jamón ibérico; las ostras de Daniel Sorlut; o 1880, que traslada su tradición turronera a una oferta de helados, gofres y crêpes artesanos. También hay clásicos madrileños como Casa Dani y su célebre tortilla, Escudellar Arroces y Más o la mítica Chocolatería 1902, que mantiene viva su receta familiar.

El mercado acoge además propuestas que debutan en Madrid, como la pulpería gallega A Feira o la taberna canaria Toca Madera, y apuesta por el fine food contemporáneo con nombres como Beata Pasta, Divorare, Manteca Burgers o Kebah!, que reinventan la cocina casual con producto de calidad.

Completan la experiencia conceptos exclusivos como Greta La Vinagreta, Kogumi —con barra japonesa de robata y sushi— y Olsen-Malvón, que une los sándwiches de miga de Olsen con las míticas empanadas de Malvón.

Al frente de Bernabéu Market se encuentra Anxo García, profesional con más de quince años de trayectoria en el Grupo Amicalia y actual director general de Restanima. Creador y ejecutor del proyecto desde su concepción. Para la dirección del espacio ha confiado en Inés de Marichalar y de Corral, joven ejecutiva con sólida formación en gestión empresarial y experiencia en el ámbito de la restauración y el retail gastronómico.

Con sede en A Coruña, Amicalia, fundado y dirigido por Jesús García Rojo, gestiona, entre otros A Mundiña Restaurante, A Mundiña Taberna, A Mundiña Tienda, el japonés Omakase Sushi y la sociedad de eventos y catering Alborada en A Coruña. Además de su participación activa en el Grupo Abastos, con sede en Santiago de Compostela y dirigido por lago Pazos.