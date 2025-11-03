El tratamiento de aguas en la mina gallega de Touro avala la "excelente" calidad hídrica de la zona

La reactivación sostenible de la antigua mina de Touro-O Pino con la producción de cobre, proyecto que promueve Cobre San Rafael, avanza con un nuevo paso, la actualización del mapa virtual de las aguas del entorno de la explotación. Los nuevos resultados del Plan de Restauración Integral de las Aguas de la mina reflejan unos parámetros de calidad excelente.

La Planta de Tratamiento de Aguas (PTA) ha superado los 4,46 millones de metros cúbicos de agua tratada, "lo que supone un avance significativo en el tratamiento de las aguas procedentes de la antigua mina clausurada en 1986 y en la mejora general de la calidad hídrica de la zona", destaca Cobre San Rafael en una nota informativa.

La PTA, que opera de manera continua y vierte aguas de buena calidad al riego Pucheiras, depura las aguas que estuvieron en contacto con los minerales, incluidas las del antiguo hueco minero de Vieiro. El sistema garantiza que las aguas tratadas presenten unos niveles de metales tan bajos que puedan ser consideradas excelentes, según los parámetros establecidos por Augas de Galicia.

Los últimos análisis revelan valores por debajo de los mínimos legales en concentración de hierro, manganeso, níquel, cobre, aluminio y zinc. Otros componentes también permanecen muy por debajo de los límites, como arsénico, cromo, mercurio y residuos orgánicos como aceites, grasas e hidrocarburos.

"Estos resultados confirman la excelencia y fiabilidad del tratamiento y el papel clave de la PTA en la recuperación ambiental de la zona", destaca Cobre San Rafael.

Con el fin de garantizar la máxima transparencia y facilitar el acceso a la información ambiental, Cobre San Rafael presenta una actualización de su mapa interactivo de las aguas de la mina de Touro – O Pino. Esta herramienta permite realizar una visita virtual por los principales puntos de control en el entorno de la mina, dentro de la cuenca del río Ulla, proporcionando una visión completa de la evolución ambiental de la zona entre 2018 y 2025.

El mapa combina imágenes históricas y actuales, información ambiental y de biodiversidad y los resultados de los análisis más recientes. Permite comprobar así, de forma directa, la mejora sostenible de la calidad hídrica.

Recuperación "sostenible y responsable"

El Plan de Restauración Integral de las Aguas de la mina comprende más de 800 hectáreas de superficie y supone una de las mayores intervenciones privadas en materia de restauración ambiental post-industrial realizadas en Galicia.

Aún existen zonas de la antigua mina a las que no es posible acceder para completar las tareas de recuperación debido a sus condiciones actuales. "La continuidad del proyecto y la futura puesta en marcha de la actividad minera bajo un modelo de minería moderna, sostenible y responsable serán clave para culminar el proceso de restauración integral y consolidar la mejora definitiva de los riegos y acuíferos de la zona", resalta Cobre San Rafael.

La operación de recuperación industrial y ambiental tiene una inversión que supera los 200 millones de euros y prevé la creación de más de 400 empleos directos y hasta 1.600 puestos de trabajo incluidos los indirectos e inducidos, que afectará a 15 municipios del área de influencia de la antigua explotación minera.