La correduría de seguros SABSEG abre su primera oficina en Galicia y apuesta por A Coruña

La correduría de seguros SABSEG ha estrenado su primera oficina en Galicia con una inauguración este jueves en Rúa Betanzos 2, A Coruña. Con un equipo de seis profesionales liderados por Isabel Ramos Lobón, la firma refuerza así su presencia en el noroeste peninsular y su compromiso con el tejido empresarial gallego.

La apertura forma parte del plan de expansión del grupo para consolidarse como el bróker independiente líder en el mercado ibérico. Actualmente, SABSEG intermedia más de 700 millones de euros en primas, presta servicio a 200.000 clientes y cuenta con 45 oficinas y más de 2.000 agentes entre España, Portugal e Italia.

Durante el acto de inauguración, al que acudieron autoridades como el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo; el conselleiro de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, se destacó el papel estratégico de Galicia en el crecimiento del grupo.

Miguel Corgos, Eduardo Dávila, Diego Calvo e Isabel Ramos Lobón

El presidente y consejero delegado de SABSEG, Eduardo Dávila, señaló que esta nueva sede “no es solo un paso en la expansión geográfica, sino una forma de acercarnos al tejido empresarial local y apostar por el talento gallego”. Por su parte, la responsable de la oficina, Isabel Ramos, destacó que “Galicia es una tierra con una identidad empresarial fuerte, innovadora y valiente, y SABSEG quiere formar parte activa de ese ecosistema”.

La compañía ofrecerá desde su nueva base coruñesa servicios especializados en líneas financieras, administración pública, deportes, crédito, caución, agroseguro, property & casualty y marine, entre otros. Con esta apertura, SABSEG refuerza su ambición de superar los 1.000 millones de euros en primas intermediadas en 2028 y seguir creciendo desde el Atlántico.