El puerto exterior de A Coruña tendrá una nueva terminal marítima de combustibles entre 2029 y 2030

Reunión entre la Xunta, Exolum y la Autoridad Portuaria para evaluar el proyecto en el puerto exterior de A Coruña. David Cabezón - Xunta de Galicia

Un mes después del inicio de los trámites para construir una terminal de almacenamiento de graneles líquidos en el puerto exterior de A Coruña, la empresa promotora, Exolum, y representantes de la Xunta de Galicia y de la Autoridad Portuaria han mantenido un encuentro para analizar su evolución. En ella, la firma ha puesto el horizonte para contar con esta nueva terminal entre 2029 y 2030.

Con una inversión que supera los 100 millones de euros, esta es la mayor concesión en superficie en el puerto ubicado en Punta Langosteira. El proyecto contempla una infraestructura logística multimodal, flexible e integrada para optimizar el sistema logístico regional, mejorar la eficiencia operativa y garantizar un suministro energético seguro y sostenible.

Los primeros planteamientos sitúan la construcción en unos 160.000 metros cuadrados distribuidos entre productos convencionales como nuevos combustibles, incluyendo petrolíferos, biocombustibles, CO₂ criogénico y amoniaco.

A la reunión celebrada este jueves acudieron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, además del presidente y el director de la Autoridade Portuaria de A Coruña, Martín Fernández y Juan Diego Pérez, y el CEO de la compañía Exolum, Javier Goñi.

Sobre el proyecto, según informa Europa Press, el directivo ha asegurado que busca facilitar la descarbonización y que se acometerá con fases para que entre 2029 y 2030 esté ya operativo.

Tras el encuentro, el presidente autonómico valoró muy positivamente el proyecto, afirmando que "serve para consolidar a aposta por un porto exterior que están demandando empresas que necesitan esa situación xeográfica, esas instalacións e esa accesibilidade".

La consolidación de ese puerto exterior es, en palabras del presidente, un paso clave para el proyecto de Coruña Marítima que está siendo "obxecto de colaboración modélica entre administracións".

En este sentido, Rueda defendió la apuesta por un modelo común de desarrollo centrado en la sostenibilidad y la innovación en lo que calificó como un "proxecto estratéxico", por lo que abre la posibilidad a su declaración como tal por parte de la Xunta de Galicia.

Para el titular de la Xunta, esta terminal situará a Galicia en la vanguardia de la economía de las energías limpias, además de reforzar la capacidad logística del puerto y permitir la incorporación de nuevas cadenas de valor industrial relacionadas con la descarbonización y las moléculas verdes. Todo ello proyectos "esenciais" para un modelo económico basado en la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad.

En esta misma línea, Alfonso Rueda puso en valor otras iniciativas del puerto exterior como la transformación en un Green Port porque "todo o que ten que ver cos créditos de carbono en tres ou catro anos será algo que demanden e que necesiten moitas empresas en Galicia e na nosa área. Polo tanto, isto vai permitir que se poda facer desde aquí e iso é unha vantaxe enorme".