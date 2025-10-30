Diversificar relaciones comerciales, clave para reforzar las exportaciones de empresas de Galicia

La secretaria de Estado de Comercio y el presidente de la Cámara, este jueves en la entidad coruñesa.

"Galicia tiene un gran carácter exportador. El comercio exterior es uno de los principales motores de la economía gallega, generando desarrollo y empleo". De esta manera ha resaltado la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, la proyección internacional de las empresas gallegas en una visita oficial realizada este jueves a la Cámara de A Coruña.

López Senovilla participó en un encuentro con las empresas para analizar los retos del comercio global y las medidas de apoyo para la internacionalización. "Galicia alcanzó en 2024 su récord histórico de ventas al exterior tras superar los 31.000 millones de euros y se consolida como la quinta comunidad autónoma que más exporta", recalcó.

La jornada ha congregado a más de 20 empresas y profesionales del ámbito empresarial, comercial e industrial interesados en conocer las posibilidades de exportación para los productos y sectores de la provincia coruñesa.

La secretaria de Estado de Comercio analizó la ventana de oportunidades que los tratados comerciales de la Unión Europea ofrecen al tejido productivo gallego. Destacó que es esencial consolidar los vínculos con socios estratégicos y avanzar en los acuerdos comerciales clave con Latinoamérica, como los de Mercosur, México y Chile, que abrirán nuevos mercados y reforzarán la presencia de las empresas españolas en una región de gran potencial.

Además, señaló la importancia de diversificar las relaciones económicas hacia África y Asia, regiones que ofrecen crecientes oportunidades de inversión y cooperación, contribuyendo a fortalecer la resiliencia y competitividad del tejido empresarial español y gallego.

Afrontar los aranceles

En el ámbito de la internacionalización, explicó las líneas de actuación para fortalecer la presencia de las empresas gallegas en el exterior y las medidas puestas en marcha para dar respuesta a los aranceles de Estados Unidos y mitigar posibles efectos sobre algunos sectores o empresas afectadas.

Ante el actual contexto internacional, Senovilla abordó la necesidad de potenciar la diversificación de mercados y facilitar el acceso a mercados internacionales a través de distintos instrumentos financieros y de asesoría personalizada que se ofrecen a las empresas a través de la Secretaría de Estado de Comercio.

El presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

El presidente de la Cámara de A Coruña, Antonio Couceiro, ha destacado la importancia de contar con el respaldo institucional para afrontar retos como los aranceles internacionales o la necesidad de diversificar mercados.

"Es fundamental que nuestras empresas puedan acceder a asesoramiento especializado que les permita explorar nuevos destinos. Con este enfoque, acabamos de presentar el Plan de Actuación 2026, que contempla la participación en ferias y misiones comerciales en más de 20 países, fortaleciendo la presencia global del tejido empresarial gallego", recordó.

López Senovilla ha mantenido una intensa agenda de visitas a las instalaciones de empresas de los sectores más pujantes del comercio exterior gallego: el sector textil, naval, manufacturero y de la alimentación y bebidas.

"Esta visita refleja el compromiso del Ejecutivo central por seguir cooperando en iniciativas que refuercen la economía regional y posicionen a las empresas gallegas como actores clave en el mercado global", destaca la Delegación del Gobierno en Galicia.