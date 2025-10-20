Gadis reúne en A Coruña a más de mil trabajadores en su cena anual

La empresa Gadis ha celebrado en EXPOCoruña su tradicional cena anual de empresa, en la que reunió a más de mil trabajadores de A Coruña y su área de influencia.

El encuentro festivo sirvió para reforzar el espíritu de equipo y reconocer la labor diaria de quienes forman parte de la organización.

La velada comenzó con una cena y continuó con música en directo, sorteos y la entrega de obsequios a todos los asistentes.

Además, la compañía realizó un homenaje especial a los empleados que cumplieron 25 años de trayectoria, destacando su fidelidad y compromiso con la empresa.

Durante el evento, Baltasar López, delegado de Gadisa Retail en A Coruña, tomó la palabra para agradecer la implicación del personal y subrayar el papel esencial del equipo humano como motor del éxito de la compañía.

"Contamos con los mejores profesionales, personas comprometidas que dan lo mejor de sí cada día para ofrecer un servicio de excelencia a nuestros clientes", destacó.

Gadis reafirma así su apuesta por el talento, la cercanía y la motivación, valores que definen su modelo de empresa y consolidan su liderazgo en el sector de la distribución en Galicia.