Gadis abrirá un supermercado en Costa Miño: así será este nuevo servicio, "muy demandado"

El Concello de Miño ha adjudicado a Gadis la ocupación del área comercial de Costa Miño. "Un proyecto que destaca por su integración urbana, su diseño arquitectónico cuidado y su apuesta por la sostenibilidad ambiental", señala el ayuntamiento en un comunicado.

El establecimiento contará con servicio de atención directa en pescadería, carnicería y charcutería. La concesión del espacio tendrá una duración de 30 años y la parcela contará con un acceso principal por la Avenida de Xarío y una salida por la rúa A Madanela, lo que garantiza una circulación fluida y segura para vehículos y peatones.

La edificación se proyecta sobre una parcela de 3.511,98 metros cuadrados delimitada por las rúas Camposas (noreste), Madanela (noroeste), Cepeira (suroeste) y Avenida de Xarío (sureste).

El diseño busca integrarse de manera armoniosa con el entorno urbano existente, adoptando una planta rectangular y una cubierta a dos aguas oculta tras muros perimetrales. Esto permite que la arquitectónica del edificio sea limpia y equilibrada.

El inmueble estará en una ladera, semienterrado, con una altura total aproximada de siete metros, inferior al máximo permitido y similar a la de una vivienda unifamiliar. Esta integración minimiza el impacto visual y preserva las vistas y la entrada de luz de las viviendas cercanas.

Zonas ajardinadas y 48 plazas de aparcamiento

El edificio se desarrollará en planta baja y una pequeña entreplanta, con una superficie construida total de 1.518,35 metros cuadrados, de los cuales 1.314,97 corresponden a la planta baja, 123,47 a la entreplanta y 79,91 a la terraza. Aquí se ubicarán las instalaciones exteriores que darán servicio al supermercado, quedando ocultas y aisladas acústicamente.

El proyecto incluye un aparcamiento con 48 plazas de 2,5 por 5 metros, que representa el 50,6% de la superficie total de la parcela. La edificación ocupará el 37,44%, mientras que el 11,96% restante se destinará a zonas urbanizadas y ajardinadas.

La actuación establece además el ajardinamiento de los taludes y retranqueos con especies autóctonas de bajo porte, así como la sustitución de los árboles enfermos o deteriorados en las rúas Camposas y Cepeira, contribuyendo a la mejora paisajística y ambiental de la zona.

El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, celebra la incorporación del supermercado Gadis a Costa Miño. "Trátase dun proxecto que responde a criterios de sostibilidade, integración paisaxística e calidade urbana, e axúdanos a implantar en Costa Miño un modelo de desenvolvemento comercial respectuoso co medio ambiente e, en consonancia, co tecido residencial do concello, sen esquecer a creación de emprego directo e indirecto".

"Este era un servizo moi demandado e moi necesitado debido ao crecemento poboacional que está a ter nos últimos anos Miño en xeral e Costa Miño en particular, co que seguimos mellorando o día a día dos nosos veciños e veciñas e facendo aínda máis atractivo Miño para vivir", destacó el regidor.