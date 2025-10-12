Nexus Sabón, un parque empresarial conectado con A Coruña: "Se producen oportunidades de negocio"

Nexus Sabón es una realidad desde hace tres años. Este parque empresarial que dispone de diversas oficinas para alquilar, así como de locales comerciales y zonas de ocio para los trabajadores, ha conseguido dinamizar la zona y ofrecer un servicio del que carecía el polígono de Sabón, en Arteixo.

"Nació para dar respuesta a algo que pensábamos que existía: la demanda de usos terciarios dentro del polígono de Sabón, que era puramente industrial. Vimos que no se podían abrir oficinas, cafeterías o restaurantes sin vincularlos a las industrias o fábricas que ya había, por lo que desarrollamos un parque empresarial en el que hubiese usos terciarios dentro del polígono", explica el director ejecutivo de StarcoProperty, Gabriel Nieto, de quien depende el proyecto de Nexus Sabón.

Un espacio que ha ido creciendo hasta alcanzar un 60% de ocupación y al que se suman un supermercado Mercadona y la estación de servicio de Carbugal. Más allá de esto, Nexus Sabón dispone de otras tres parcelas que serán desarrolladas en el futuro con la vista puesta en actividades de tipo terciario.

El edificio de oficinas de Nexus Sabón con Mercadona y Carbugal. Cedida

Y es que Sabón es "una de las áreas empresariales más consolidadas de Galicia", según Nieto, que destaca el ecosistema empresarial del polígono, con más de un centenar de compañías nacionales e internacionales de "enorme prestigio", y sus buenas comunicaciones: "Tiene una rápida comunicación con A Coruña, la perspectiva y las puertas del Puerto Exterior y una comunicación rápida y fluida con el aeropuerto".

Instalaciones cómodas

El edificio de Nexus Sabón tiene un bajo y cuatro plantas con diferentes superficies que se pueden adaptar a las necesidades de cada compañía. "Todas las empresas que se han instalado aquí se han quedado, y algunas han duplicado su superficie dentro del propio edificio. Estamos muy contentos con la estabilidad de nuestros arrendatarios", explica Nieto.

Así, este proyecto ofrece a las empresas espacios privados ya acondicionados y las ayuda durante la fase de implantación con la contratación de suministros. Aquellas compañías que lo prefieran, pueden optar por diseñar ellas mismas el espacio, que puede ser de diversos tamaños: desde 60 metros cuadrados, alrededor de 100 y hasta más de 200 metros cuadrados.

Interior de Nexus Sabón, en Arteixo. Cedida

Un espacio ocupado al 60% por compañías fundamentalmente de tres sectores: textil, tecnológico y servicios. El precio de alquiler es "acorde al producto y a la calidad" ofrecida en esa ubicación: seis euros por metro cuadrado al mes en las oficinas sin acondicionar y 10 euros en el caso de aquellas que están listas para su uso.

"Tenemos hasta una planta entera de 1.100 metros que podría ser utilizada por una única empresa o puede ser objeto de una división para ajustarnos al tamaño que precise", asegura el director ejecutivo de StarcoProperty sobre las posibilidades de Nexus Sabón, que define como "versátil y funcional", capaz de adaptarse a empresas de cualquier sector.

"Es indudable que en un ecosistema de empresas como este se producen relaciones y oportunidades de negocio. Nos consta que las compañías buscan en Nexus Sabón proximidad y entorno empresarial" Gabriel Nieto, director ejecutivo de StarcoProperty

El edificio dispone además de dos plantas de aparcamiento con 80 plazas. El bajo, destinado a los locales comerciales, es visible desde la avenida de la Diputación. "Son ideales para servicios de proximidad pensados para las empresas y los trabajadores del parque empresarial", señala Nieto sobre la posibilidad de alquilar uno de estos espacios.

Una buena convivencia

Nexus Sabón cuenta en sus instalaciones con operadores tanto de España como de otros países como Italia o Turquía. Azik Noroeste, D. Sahin, electrico.es, FASAC1955, Gildelasal, Global C&Q, Imprima, ISKO, Itelsis Group, Maldivinos, Manteco, Rielec Clustac o SML son algunos ejemplos de empresas que conviven en este espacio.

"Es indudable que en un ecosistema de empresas como este se producen relaciones y oportunidades de negocio. Nos consta que las compañías buscan en Nexus Sabón proximidad y entorno empresarial. Les ofrecemos la oportunidad de trabajar en un espacio solo de oficinas, porque es muy frecuente que haya locales en edificios no dedicados exclusivamente a ello", explica Nieto.

El director ejecutivo de StarcoProperty añade que la productividad y el negocio "se incrementan en lugares como este": un edificio enfocado a proporcionar espacios privados para la actividad empresarial que también cuenta con zonas comunes o de esparcimiento para los profesionales que trabajan en él.

"Tenemos una zona de terraza con un gran jardín vertical, y otra zona común en la planta baja dotada con pavicésped natural. Junto al edificio se encuentra una estación de aparcamiento de bicicletas. La vocación de Nexus Sabón es también por la sostenibilidad", explica Gabriel Nieto. Unas características que han hecho que este espacio se convierta en un polo de atracción de empresas y profesionales.

Acceso a Nexus Sabón, con un local comercial a la espera de ser alquilado. Cedida

"Creemos que es muy importante que existan proyectos como este. Atrae a empresas y profesionales de muy diversas procedencias y les permite disponer de unas infraestructuras modernas, flexibles, adaptadas a la necesidad y a la realidad empresarial actual. Oficinas, en suma, bonitas, modernas y luminosas, donde es agradable trabajar. Un edificio dedicado exclusivamente a oficinas de las características de Nexus Sabón es diferencial", concluye Nieto.