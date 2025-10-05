La mudanza de Repsol a Langosteira: futuro nuevo en A Coruña y refuerzo industrial en la comarca

Vista aérea del muelle Petrolero con los depósitos de Repsol y un buque. Autoridad Portuaria de A Coruña

El paisaje urbano de A Coruña en su frente portuario ha experimentado algunos cambios en los últimos años, como la nave y el silo explotados por la Fundación MOP en el muelle de Batería con funciones artísticas y los escenarios y espacios de uso temporal para conciertos y eventos en Calvo Sotelo. También se esperan nuevos servicios en otras zonas, como la plataforma de baño en O Parrote.

El puerto pasará por más transformaciones durante el proceso de reordenación de la fachada marítima de la ciudad y una de ellas se localizará en el muelle Petrolero en San Diego.

Aquí, con el recientemente anunciado traslado completo de Repsol a la dársena exterior de Langosteira, quedarán libres más de 90.000 metros cuadrados donde desde hace décadas dominan los grandes depósitos de crudo y productos derivados del petróleo que tienen como destino la refinería de Agrela.

Qué nuevo paisaje habrá en el futuro en esta superficie es una incógnita, aunque de entrada se prevé la recuperación de actividad pesquera y la edificación de vivienda.

Lo que sea definitivo lo determinará sobre el papel el plan maestro (master plan) para los muelles interiores de A Coruña, un documento que aún tardará dos años en conocerse en su totalidad y cuya redacción sale ahora a concurso por segunda vez.

El granelero 'Front Ocelot', primer barco que operó en las instalaciones de Repsol en el puerto exterior en 2023. Repsol

Repsol ya está en el puerto exterior desde 2023, donde dispone de pantalán e instalaciones para carga y descarga de productos, pero aún mantiene un 40% de su actividad en el muelle Petrolero de la ciudad.

El traslado total de tráficos a punta Langosteira y, por tanto, el alejamiento de mercancías peligrosas de los muelles más próximos a la ciudad (un reto que tuvo su origen en la tragedia ecológica del petrolero Prestige frente a las costas coruñesas en 2002), lo han acordado el Puerto y la compañía petrolera en el último consejo de administración portuario.

De 2027 en adelante

Será a finales de 2027 cuando concluya la concesión de Repsol en los muelles interiores, pero ese plazo fijo no significa que en el mismo momento se produzca la mudanza de la petrolera a Langosteira.

Ni el Puerto ni la empresa dan fechas, aunque la segunda sí explica los pasos que debe dar para instalarse en el concello vecino de Arteixo de forma definitiva.

La indicación de plazos no es ninguna garantía en proyectos de grandes dimensiones como el de Repsol en A Coruña. Cuando en 2013 se anunció la primera etapa del traslado su fecha se situó en abril de 2018.

Pero la construcción del poliducto entre la refinería y Langosteira se complicó y tuvieron que pasar cinco años hasta que se llegó a la mudanza parcial y se produjo la primera operación de descarga.

Inversiones para 50 años

Esta infraestructura ya está habilitada, lo que debería restar dificultades a la nueva fase de trabajos, aunque habrá modificaciones y nuevas inversiones tanto en la refinería como en la dársena, prevé Repsol.

La compañía, según informó la semana pasada, contempla la ampliación del área de bombeo, nuevas interconexiones en el interior del puerto con el trazado del poliducto e infraestructuras en el pantalán actual (frente 1).

Un depósito de Repsol en el muelle Petrolero. Quincemil

Se construirá también un nuevo frente 2 para atraque de los barcos en el muelle comercial de Langosteira, obra que llevará a cabo la Autoridad Portuaria. No se descarta un tercer frente adosado a la cara sur del pantalán actual de Repsol en el que opera desde 2023.

Cuando se instale plenamente en Langosteira la petrolera podrá contar con otros 15 años más de concesión, que se unirán a los 35 actuales; medio siglo. En el traslado a la dársena exterior gastará en total 250 millones de euros (110 en la primera fase, 140 en la segunda). Ocupará 127.000 metros cuadrados entre la parcela de suelo y la lámina de agua.

"Desarrollo industrial"

Los tráficos operados por Repsol en 2024 alcanzaron los 4,2 millones de toneladas en el puerto interior y 5,8 en la dársena exterior. La petrolera destaca que la mudanza definitiva a Langosteira y las inversiones que se ejecuten "permitirán la gestión de nuevas materias primas de origen orgánico y productos bajos en carbono, lo que contribuirá al hub de energías renovables que supone la estrategia A Coruña Green Port".

Vista de los muelles del puerto próximos al parque de San Diego. Quincemil

El Puerto incide en el "espaldarazo" que el traslado supondrá en este aspecto y su valor de "refuerzo al desarrollo industrial del área metropolitana". "El acuerdo es también un paso importantísimo para el proyecto Coruña Marítima, ya que liberará más de 90.000 metros cuadrados de terreno en el puerto interior, en un proceso de traslado que también efectúan el resto de empresas operadoras de graneles".

Los ayuntamientos de A Coruña y Arteixo, consultados por Quincemil, eluden de momento dar valoraciones sobre el alcance que supone el traslado completo de Repsol a punta Langosteira.

Un plan en desarrollo: vivienda, pesca, equipamientos

El muelle Petrolero donde Repsol tiene sus instalaciones está junto al de San Diego. Entre los dos rozan los 400.000 metros cuadrados. En ambas zonas, los acuerdos entre administraciones de 2004 por los que se construyó el puerto exterior recogían la capacidad para levantar allí hasta 4.000 viviendas.

Es una cantidad alta que ha sido rebajada sucesivamente en los informes que mediante encargos municipales o concursos de ideas se han habilitado en los últimos años para definir la transformación del puerto interior.

La construcción de vivienda pública o protegida es defendida por las administraciones, que no quieren limitar el ámbito al uso inmobiliario y apuestan también por equipamientos o actividades vinculadas al mar y la pesca.

Operaciones de descarga en el puerto exterior de A Coruña. Autoridad Portuaria de A Coruña

Distintos usos futuros han sido propuestos en talleres y jornadas a lo largo de estos últimos años, los más recientes los enmarcados en la iniciativa Coruña Marítima, con la que todas las administraciones se han puesto de acuerdo en la reordenación del puerto tras años de diferencias y conflictos.

Todo lo hablado tendrá que estar ahora ordenado y reflejado en el plan maestro que ha salido a concurso. Quizá en un año se conozca alguna maqueta, como apuntó el portavoz del Gobierno de A Coruña la semana pasada.

Pero tendrá que pasar otro año más (y después más tiempo) para que los coruñeses puedan ver en qué se convierten los depósitos de Repsol en San Diego y el resto de espacios portuarios de la ciudad.