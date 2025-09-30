El traslado de operadores de graneles al puerto exterior de A Coruña se completa con Tudela Veguín

Uno de los operadores más consolidados en el puerto de A Coruña, Cementos Tudela Veguín, reafirma su compromiso profesional con la entidad al disponer ya con la concesión que le permitirá trasladarse de los muelles interiores a la dársena exterior de punta Langosteira.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó el pasado viernes el otorgamiento de la concesión a la empresa cementera, por un plazo de 35 años. La compañía prevé invertir cerca de 8 millones de euros en la construcción de una nueva planta en una superficie de 3.100 metros cuadrados.

La futura terminal de Tudela Veguín contará, según el proyecto, con cinco silos metálicos con capacidad para 18.000 toneladas de almacenamiento y expedir cemento a granel hacia camiones mediante un sistema automatizado con filtros, compresores, básculas industriales y equipos de control y seguridad. Se construirá también un edificio de servicios múltiples y toda la infraestructura necesaria.

La nueva instalación recibirá cemento directamente desde buques mercantes mediante bombeo neumático a través de circuitos subterráneos, y contará con un sistema avanzado de protección ambiental que garantiza la ausencia de emisiones de polvo al exterior y una gestión eficiente de residuos, tanto en la fase constructiva como operativa.

"Esta infraestructura reforzará la capacidad logística y operativa de la compañía en Galicia, dotando al puerto exterior de una nueva actividad industrial que contribuirá a la dinamización de su área de influencia", destaca la memoria del proyecto.

Mudanza en proceso

Cementos Tudela Veguín desembarcó en el puerto de A Coruña en 1963, en la terminal del muelle de Calvo Sotelo, y su silos permanecen sin uso en el lugar. En los últimos años ha gestionado unas instalaciones al final del muelle de San Diego, en una parcela de 6.300 metros cuadrados contigua a la terminal de Repsol.

Con el proyecto de la cementera, punta Langosteira sumará un nuevo concesionario y completa el traslado de los tráficos de graneles que aún se operan en los muelles interiores. Todas las empresas que importan o exportan graneles sólidos y líquidos ya están en proceso de traslado al puerto exterior.

En Langosteira están operativas las concesiones de Repsol, Galigrain, Terminales Marítimos de Galicia, Pérez Torres Marítima, Cementos Carral y Servicios Auxiliares, Portuarios y Logísticos Hércules.

Se encuentran en fase de tramitación otras solicitudes vinculadas tanto al tráfico de mercancías convencionales como a los nuevos combustibles verdes y la industria eólica marina, estos últimos en el marco del proyecto A Coruña Green Port.

Langosteira es la primera dársena de Galicia en volumen de toneladas de mercancías cargadas y descargadas, con más de 37 millones desde su puesta en servicio en 2012.