La presidenta de Grupo Lence, sobre el relevo generacional en Galicia: "Es un problema de todos"

Carmen Lence ha explicado este martes en el III Foro Activistas por un Futuro Rural que la producción de leche es mayor ahora pese al cierre de explotaciones ganaderas

La presidenta del Grupo Lence, Carmen Lence, ha demandado actuaciones para afrontar el relevo generacional en Galicia, en una jornada promovida por el conjunto empresarial en A Coruña: "Si no en diez años, habrá un problema grande de suministro de leche".

Así lo ha asegurado en la apertura del III Foro Activistas por un Futuro Rural, en el que ha señalado que el abandono del rural es "un problema para todos" y ha recalcado la importancia de darle visibilidad a esta cuestión y a buscar soluciones, analizando previamente "las características del problema".

Lence aseguraba en declaraciones a los medios de comunicación,recogidas por Europa Press que el rural está "mejor" que hace años y que hay "calidad de vida" con granjas de mayor tamaño y con adaptación tecnológica en su funcionamiento. Falta, señaló Lence, gente joven que quiera asumir el relevo.

"La producción de leche es mayor", ha asegurado la presidenta del Grupo Lence, que ha indicado sin embargo que se ha producido el cierre de más explotaciones ganaderas. Esto se ha compensado, ha añadido Lence, con la existencia de otras más grandes, con hasta 800 vacas, frente a las más pequeñas, con 70 u 80.

En el acto, ha intervenido la directora xeral de Promoción de Igualdade de la Xunta, María Quintana, quien ha aludido a políticas de la Xunta en este ámbito, con apoyo al emprendimiento en el rural, o el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que ha señalado que el sector lácteo "sostiene la economía de comarcas enteras" en la comunidad autónoma.

Al hilo de ello, Blanco ha remarcado la profesionalidad en el sector y ha reivindicado políticas y medidas legislativas del Gobierno central como la Ley de Cadena Alimentaria, para fijar precios, que "está empezando a dar resultados".

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha indicado que el organismo provincial busca potenciar el rural con planes como el de empleo pero también centrando en algunos municipios del mismo oficinas para gestiones vinculadas al sector.

"Es una cuestión de país", ha añadido González Formoso, para recalcar que el problema se conoce y que deben abordarse medidas como garantizar servicios públicos esenciales, entre ellos escuelas. "Hay retos que deben asumirse", ha apostillado.

I Observatorio Activistas del Rural

Grupo Lence ha celebrado hoy en el Espacio Avenida de A Coruña la tercera edición del Foro Activistas por un futuro rural. El evento sirvió para presentar los resultados del I Observatorio Activistas del Rural, un informe impulsado por Grupo Lence y diseñado y ejecutado por la consultora Atrevia que ha contado con la participación de más de 200 personas de las cuatro provincias gallegas.

El estudio destaca que el 96,6 % de los encuestados considera que el relevo generacional no está garantizado; que nueve de cada diez señalan al sector agroalimentario como motor estratégico para el desarrollo rural; y que más del 92 % identifica la soberanía alimentaria como uno de los grandes retos colectivos de la sociedad.

El Observatorio, además, recoge que garantizar la incorporación de jóvenes al campo; mejorar las infraestructuras digitales y los servicios básicos; así como reforzar el apoyo institucional, son prioridades inaplazables para asegurar el futuro del rural.

Respecto a los déficits que hoy lastran al rural, el estudio señala lo siguiente: 3 de cada 4 participantes valoran negativamente la situación actual; 71,2 % consideran inadecuado el acceso a servicios básicos; 64,4 % perciben insuficiente la conectividad digital para competir con lo urbano; y 84 % creen que los apoyos institucionales no son suficientes, mientras que 91,2 % opina que las políticas públicas no atienden las necesidades reales del territorio.

El estudio alerta, además, sobre la brecha de género y la falta de referentes: 64,4 % detecta una infrarrepresentación de la mujer rural y una amplia mayoría advierte que niños y jóvenes no conocen el rural ni tienen una imagen realista de su día a día.

En clave de futuro, la encuesta refleja un optimismo prudente: 6 de cada 10 perciben que el rural está mejor que hace 15–20 años y 68,8 % confía en que será un lugar más atractivo para vivir y trabajar en la próxima década. Casi por unanimidad se reconoce el papel transformador de las empresas y la necesidad de alianzas público‑privadas, y 3 de cada 4 recomendaría a un joven trabajar o emprender en el rural.

En cuanto a palancas concretas, el 56 % sitúa como máxima prioridad garantizar el relevo generacional, seguida de mejorar infraestructuras digitales y servicios y de simplificar la burocracia; como políticas de mayor impacto destacan los planes de apoyo al empleo joven e incentivos a empresas que inviertan en el rural (54 %), y como factores de atracción el acceso a vivienda asequible y calidad de vida (63 %), junto al refuerzo de servicios públicos y la conectividad y el teletrabajo.

Las voces del rural

La mesa de diálogo Activismo rural: es cosa de todos, moderada por la periodista Leticia G. Chas, ha reunido a voces representativas de ámbitos diversos que inciden directamente en la vida del rural. Han participado Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence; Paz Rodríguez Rivera, directora xeral de Desenvolvemento Rural y de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) de la Xunta de Galicia; Alfredo Ramos, director de R y Masorange en Galicia; Leticia Míguez, ganadera en Ganadería Forcarei; y Jorge Eiroa, director de Compras de Vegalsa-Eroski.

El debate giró, entre otros, en torno a los datos del Observatorio y permitió reflexionar sobre cómo la administración, la conectividad digital, la distribución alimentaria, el emprendimiento en el sector primario y el compromiso empresarial pueden y deben colaborar para construir un futuro rural sostenible.

"La España vaciada no es un destino inevitable: con compromiso, conciencia y acción, podemos revertirla" Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence

Carmen Lence profundizó en los mensajes de la carta que abre el informe del Observatorio: "Los retos del rural no se resolverán desde despachos lejanos, sino con el compromiso de quienes lo habitamos, lo trabajamos y lo defendemos. Como sociedad, tenemos que entender que del futuro del campo depende nuestra soberanía alimentaria y nuestra seguridad como país".

Lence defendió que no se puede delegar "la responsabilidad de alimentarnos" en terceros continentes: "Debemos proteger y dar valor a lo que producimos aquí. Por eso hablamos de activismo rural. Se trata de informar, educar y visibilizar, para que nadie pueda decir que no sabía o que no le importaba. La España vaciada no es un destino inevitable: con compromiso, conciencia y acción, podemos revertirla".

La jornada ha concluido con la presentación en exclusiva del spot de la nueva campaña de Río de Galicia, que verá la luz a mediados de octubre. En la pieza se reescribe el final del clásico Cuento de la lechera, corrigiendo la moraleja que penalizaba a la protagonista por seguir sus sueños y dando a entender que soñar no es un error: es el principio de un proyecto.