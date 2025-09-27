El Puerto de A Coruña sobre el traslado de Repsol a Langosteira: "Refuerza el desarrollo industrial"

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha valorado "muy positivamente" el acuerdo con Repsol para el traslado total de su terminal a Punta Langosteira, ya que "refuerza el desarrollo industrial del área metropolitana".

Así lo ha detallado la Autoridad Portuaria en un comunicado a través de su red social 'X'. Señaló, además, que supondrá un "nuevo espaldarazo" para el proyecto A Coruña Green Port, dado que le facilitará la gestión de nuevos productos bajos en carbono, contribuyendo al hub de energías renovables de Punta Langosteira.

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó este viernes el acuerdo entre el organismo estatal y la compañía energética, que ha anunciado una inversión de 140 millones de euros para el traslado definitivo de todos sus tráficos al Puerto Exterior.

La Autoridad Portuaria ha subrayado que con este acuerdo se consolida el desarrollo económico e industrial de A Coruña, Arteixo y toda el área metropolitana, ya que pone de manifiesto la apuesta de Repsol por su complejo industrial de A Grela.