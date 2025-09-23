Imagen de la plataforma de acceso al programa.

Abanca abre la 11ª edición de su Programa para Startups con foco en fintech y sostenibilidad

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 7 de noviembre para optar a pruebas de concepto con el banco

Abanca ha abierto este martes el plazo de inscripción para la undécima edición de su Programa para Startups, a través de Abanca Innova.

Las empresas interesadas podrán enviar su candidatura hasta el 7 de noviembre mediante la página web corporativa.

La convocatoria está dirigida a startups innovadoras en los ámbitos de fintech, insurtech, regtech, ciberseguridad y sostenibilidad, así como a otras tecnologías con potencial para transformar el sector financiero.

Las aspirantes deben contar con un producto en el mercado, aunque sea en fase inicial, y un equipo preparado para adaptarlo a entornos reales.

Las seleccionadas participarán en un taller en noviembre y en un bootcamp entre el 25 de noviembre y el 16 de diciembre, donde definirán los pilotos, analizarán costes y requisitos técnicos. Los proyectos más viables podrán desarrollar pruebas de concepto junto a las unidades de negocio de Abanca.

Con más de 550 startups participantes desde su lanzamiento, el programa se ha consolidado como un referente en el noroeste peninsular, impulsando la inversión y el acompañamiento de proyectos que mejoran la experiencia del cliente y promueven una economía más sostenible.