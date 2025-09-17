Lidl refuerza su compromiso con España en 2024: más de 1.200 nuevos empleos

La cadena de supermercados destinó 8.200 millones de euros a compras nacionales y su plan de expansión

Lidl reforzó en 2024 su compromiso con el desarrollo económico y social de España destinando 8.200 millones de euros a la compra de producto nacional y a su plan de expansión sostenible, así como con la generación de 1.200 nuevos empleos. Precisamente, la cadena de supermercados cumplió 30 años en el país el pasado ejercicio.

En el último año, esta apuesta sostenida ha permitido a la compañía seguir generando valor compartido, consolidarse como el tercer mayor operador de la distribución alimentaria por cuota de mercado en el país —según datos de Worldpanel (antes Kantar)— y contribuir al impulso de la economía española, que en 2024 ha crecido a un ritmo tres veces superior al de la eurozona.

"Nuestro 30 aniversario ha sido una oportunidad para mirar con orgullo el camino recorrido y, al mismo tiempo, renovar con responsabilidad nuestro compromiso con el futuro de este país. En 1994 echamos raíces firmes en España, y hoy reforzamos esa apuesta generando empleo estable año tras año, impulsando el producto nacional y creciendo de forma sostenible, con el objetivo de seguir siendo el supermercado de referencia para cada vez más hogares", afirma Claus Grande, director general de Lidl España.

A cierre de su último ejercicio (del 01/03/2024 al 28/02/2025) el balance y los planes de la cadena de supermercados en España son los siguientes:

Más de 4.000 millones de euros en exportación de producto nacional

Durante el último ejercicio, la compañía ha vuelto a ejercer un rol tractor para la industria agroalimentaria española, realizando compras récord por valor de unos 7.900 millones de euros a más de 860 proveedores nacionales, lo que representa un incremento del 6% respecto al ejercicio anterior.

De esta cifra, unos 3.300 millones corresponden a frutas y hortalizas, consolidando a Lidl como primer cliente de la huerta española. Además, más de la mitad del total adquirido –por valor de más de 4.000 millones de euros– se ha exportado a una treintena de países.

Supera las 700 tiendas y suma una plataforma en Constantí (Tarragona)

En 2024, la cadena de supermercados ha destinado más de 330 millones de euros a seguir ampliando su presencia en el país. Esta inversión ha permitido la apertura de unas 30 nuevas tiendas, con lo que la compañía supera ya los 700 establecimientos, y la inauguración de una plataforma logística en Constantí (Tarragona).

Más de 1.200 nuevos empleos y subida salarial del 3,5%

Lidl creó en el último ejercicio más de 1.200 nuevos empleos estables y de calidad, elevando su plantilla en España hasta alcanzar unas 19.700 personas.

En el marco de su III Convenio Colectivo en España, firmado en 2022 y que entre otros avances en derechos sociales contempla incrementos salariales de hasta un 19% en el periodo 2022-2025 –incorporando por primera vez una cláusula de revisión salarial de hasta un 4% más en función del IPC al terminar su vigencia–, en 2024 Lidl a aumentado su masa salarial en unos 17 millones de euros tras subir un 3,5% la retribución de sus empleados.

Asimismo, y en línea con la apuesta de la cadena de supermercados por la creación de empleo estable y de calidad, el 93% de su plantilla en España dispone a día de hoy de un contrato indefinido. Gracias a hechos como este, Lidl ha sido reconocida con el sello Top Employer por octavo año consecutivo, siendo la única empresa del sector de la distribución alimentaria en lograrlo.

Tercer operador del sector de la distribución alimentaria

En línea con su compromiso con el poder adquisitivo de los hogares, Lidl ha mantenido su política de precios ajustados, contribuyendo al ahorro de sus clientes en todas las categorías, especialmente en productos frescos.

Gracias a la confianza de los consumidores, la compañía ha registrado unas ventas netas de 6.952 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,7% frente al año anterior y consolida a Lidl como el tercer operador del sector de la distribución alimentaria en España por cuota de mercado.

Planes 2025: 50 tiendas y superar los 20.000 empleados

Lidl encara el año 2025 con el objetivo de pisar aún más el acelerador. Prevé una inversión similar a la del último ejercicio para abrir unas 50 tiendas, de las cuales unas 40 serán aperturas y el resto, modernizaciones y ampliaciones de su actual red de puntos de venta para ofrecer un servicio aún mejor a sus clientes.

En conjunto, esta ambiciosa apuesta por el crecimiento irá acompañada de la creación de unos 1.000 empleos adicionales, superando así la barrera de los 20.000 trabajadores en plantilla. También se prevé superar los 8.000 millones de euros anuales en compras a proveedores nacionales, reforzando el apoyo a la economía local.

Y todo ello sin renunciar a su ADN, ofreciendo el surtido con la mejor relación calidad-precio y ganando la confianza de cada vez más consumidores en España.