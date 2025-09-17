José María Castellano, la clave en la expansión de Inditex y un empresario imprescindible en Galicia

El nombre de José María Castellano permanecerá, para siempre, ligado a Inditex y a su expansión. Formó un tándem perfecto con Amancio Ortega, con el que trabajó codo con codo.

Castellano fue el primer consejero delegado de la multinacional con sede en Sabón, en Arteixo. Primero pilotó el gran proceso de expansión de tiendas, y, posteriormente, la salida a bolsa, una decisión estratégica que consolidó al grupo coruñés entre los principales en la industria de la moda.

Antes del mundo de la moda, fue responsable de tecnología de la información de la aseguradora Aegón, además de ocupar la dirección financiera y general del grupo de procesos cárnicos Conagra España.

Su salida de Inditex

Su etapa en Inditex duró hasta el 2005, tras aterrizar en el año 1984. Su gran amistad con Amancio Ortega fue clave para convencerlo.

La fallida operación para entrar en el capital de Unión Fenosa hizo surgir una serie de discrepancias que se acrecentaron por un amago para ser promovido a la presidencia de la empresa eléctrica, un movimiento que nunca se llegó a producir. Entre medias, ocupó también su vicepresidencia.

Ono y Novagalicia Banco

Poco tardó en tener un nuevo proyecto entre manos. Fue su entrada en Ono, en el año 2008. Antes, formó parte de algunos consejos de administración.

Su etapa en la empresa de telecomunicaciones abarcó hasta el año 2014, cuando la venta a Vodafone provocó un cambio en la dirección del grupo.

Entre medias, Caste, como le gustaba que le llamasen, compaginó su presencia en ONO con la presidencia ejecutiva de Novagalicia Banco, el precursor de Abanca y la fusión que levantó polémica de las cajas de ahorros gallegas.

Bajo su mandato, Alberto Núñez Feijoo le encargó buscar la inversión necesaria para lograr la viabilidad de este proyecto, considerado clave en el sector económico autonómico.

Castellano se mantuvo al frente entre los años 2011 y 2014, momento en el que esta entidad fue vendida al FROB para, posteriormente, pasar a convertirse en la actual Abanca.

Una nueva incursión en la moda

Inditex es seguramente la etapa por la que más se le recuerde, pero no ha sido su único paso por el sector de la moda.

José María Castellano formó parte del consejo de administración de Bimba y Lola, siendo parte de su primer consejo, en el que estuvo presente hasta inicios de este mismo año.

Antes, también tuvo un paso por grandes grupos como Puig o Esprint, a los que reforzó su visión estratégica

Greenalia, su actual proyecto

Desde el 2020, Castellano poseía el 6% de la empresa Greenalia. Este era su actual proyecto, en el que ocupaba el cargo de presidente no ejecutivo. Su atención se centraba en esta empresa, que hace algunas fechas renovó parte de su consejo de administración.

Además, formaba parte del consejo de administración de La Voz de Galicia desde mayo del 2024. Fue el vicepresidente del periodico entre 2009 y 2011.

Su faceta docente

José María Castellano se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Santiago de Compostela. Su formación se completó con un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo buenas cualificaciones.

Su paso por la universidad le sirvió para reforzar una de sus pasiones: compartir conocimiento y enseñar a los demás. Fue un buen alumno, con más de 10 matrículas de honor a sus espaldas.

Esa pasión la trasladaba al aula, donde se preocupaba por sus alumnos y se mostraba cercano y siempre dispuesto a resolver una duda o una cuestión que pudieran tener.

Medalla de Galicia

La aportación de José María Castellano a Galicia fue amplia. Fruto de ello, la Xunta resolvió concederle la medalla de Galicia. Era, además, académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.