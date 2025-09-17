Muere a los 78 años José María Castellano, primer consejero delegado de Inditex

José María Castellano, figura destacada de la industria textil española y estrecho colaborador de Amancio Ortega, ha fallecido este martes a los 78 años.

Nacido en la propia ciudad herculina en 1947, Castellano fue uno de los ejecutivos más influyentes del sector y desempeñó un papel decisivo en la consolidación y expansión internacional de Inditex.

En 1997, Ortega lo eligió como primer consejero delegado del grupo, confiándole la dirección de una de las etapas más relevantes de la compañía: su crecimiento a escala global y su salida a bolsa, un movimiento que marcaría un antes y un después en la historia empresarial española.

Tras abandonar Inditex en 2005, Castellano asumió la presidencia de la operadora de telecomunicaciones Ono. Más tarde, pasó a dirigir el entonces Nova Caixa Galicia Banco, donde se mantuvo hasta 2014 en un contexto de fuerte reestructuración financiera.

Su trayectoria empresarial se completó con la participación en los consejos de administración de grandes grupos como Puig y Esprit, además de su papel como consejero independiente de la firma gallega Bimba y Lola.

José María Castellano se convirtió en junio del 2020 en propietario del 5,18% de las acciones de Greenalia, siendo nombrado un año después presidente del Consejo de Administración de la entidad hasta el día de hoy.

Además, fue doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, así como catedrático de Economía financiera y contabilidad en la Universidad de A Coruña y miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras

La muerte de Castellano supone la despedida de una de las personalidades más influyentes en la modernización del sector textil y en el desarrollo del modelo de empresa internacional que llevó a Inditex a convertirse en un referente mundial.

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas, los restos del empresario y economista serán velados en el Tanatorio Parcesa La Paz, donde se celebrará una misa a las 18:00 horas. El funeral tendrá lugar el viernes, día 19 septiembre, a las 20:00 horas en la Iglesia de Santiago de la Ciudad Vieja de A Coruña.