Women in a Legal World abre delegación en Galicia y A Coruña acoge su presentación esta semana

Este jueves 18 de septiembre de 2025, a las 18 horas, el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) será escenario de la presentación oficial del capítulo Galicia de Women in Legal World (WLW), la organización sin ánimo de lucro que impulsa la igualdad de oportunidades en el sector legal.

La iniciativa, liderada en la comunidad desde A Coruña por la abogada Carolina González Chas, nace con el objetivo de integrar a Galicia en esta red global de mujeres profesionales del ámbito jurídico que promueven la visibilidad, la educación, la cooperación, el liderazgo y la influencia en un sector clave para la sociedad.

El acto contará con la presencia de autoridades autonómicas, profesionales de la abogacía y la judicatura, así como con la participación de la presidenta nacional de WLW, Marlén Estévez, junto con destacadas personalidades del mundo legal.

La elección del TSXG como sede no es casual, ya que el lugar simboliza los valores que la organización busca proyectar y refuerza el compromiso de lanzar esta iniciativa desde un espacio institucional con gran representatividad.

González Chas, responsable de WLW en Galicia, asegura que este nuevo capítulo es un paso imprescindible para que la comunidad forme parte de un movimiento que ya cuenta con presencia nacional e internacional. Además, compatibilizará esta responsabilidad con sus actuales cargos como presidenta de la sección de Reestructuración del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña y vocal de la Subcomisión Mercantil del Consejo General de la Abogacía Española.