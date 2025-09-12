Así será el primer Foro Construcción e Inversión de A Coruña el próximo 17 de septiembre

Así será el primer Foro Construcción e Inversión de A Coruña el próximo 17 de septiembre

Quincemil organiza su primer foro dedicado al mercado inmobiliario el 17 de septiembre en el Club Cámara Noroeste de A Coruña, con las zonas tensionadas, la construcción sostenible, la inversión financiera y la repoblación a debate

Quincemil organizará el próximo miércoles 17 de septiembre el primer Foro Construcción e Inversión, un evento dedicado al mercado inmobiliario y a los diferentes retos a los que se enfrenta en estos momentos.

Esta primera edición del Foro se realizará en el Club Cámara Noroeste de A Coruña y tratará cuatro asuntos de actualidad en el mercado inmobiliario:

  • Las primeras zonas tensionadas en Galicia y si supondrán una solución o un nuevo problema
  • Las iniciativas de construcción sostenible que hay en la comunidad
  • Los nuevos enfoques financieros de inversión inmobiliaria
  • Cómo mantener vivo el rural gallego repoblando las aldeas

Para tratar estos temas contaremos con expertos de primer nivel del mundo de la construcción, urbanismo, arquitectura y mercado inmobiliario. El evento cuenta con el apoyo y colaboración de Amma Promoción, Andbank y Brigantia Real Estate.

Los interesados en acudir pueden escribir a eventos@quincemil.com solicitándolo.

Programa completo

Presentado por la periodista Mónica Martínez Lema.

10:00 – 10:10 | Apertura institucional

Saludo y bienvenida por Pablo Grandío, director de Quincemil

10:10 – 10:55 | Mesa redonda: El mercado inmobiliario en Galicia: ¿Es la zona tensionada una solución o un nuevo problema?

  • Manuel Amor Suárez, director de Amma Promoción
  • Representante de Brigantia Real Estate (pendiente de confirmación)
  • Francisco Dinís Díaz Gallego, concelleiro de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda de A Coruña
  • Luciano Alfaya, decano-presidente del Colegio de Arquitectos de Galicia

Modera: Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil

11:00 – 11:45 | Mesa redonda: Construcción sostenible en Galicia

  • Diego Vázquez Reino, presidente de Appeco
  • Diego Freire Coloma, director de Zero Housing
  • María Sánchez Ontín, arquitecta en Cambium Estudio, dedicada a la construcción sostenible con madera
  • Patricia Rodríguez Pérez, Certifications & Procedures Manager de BREEAM España

Modera: Nuria Prieto, doctora en Arquitectura

11:45 – 12:30 | Pausa café y networking

12:30 – 13:15 | Mesa redonda: Nuevos enfoques financieros de inversión inmobiliaria

  • Eduardo Fernández-Cuesta Luca de Tena, socio director de Real Estate de Arcano Partners
  • Jose María López-Acebo Temes, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae
  • Luis Gabarda Pery, director de Real Estate de Andbank

Modera: Jaime Bálgoma, banquero privado en Andbank

13:15 – 13:35 | Entrevista individual: Cómo revitalizar el rural gallego repoblando aldeas

  • Juan Carlos Pérez Rodríguez, director de Aldealista

Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil

13:35 – 13:40 | Clausura

Palabras finales.

Networking final de despedida