Así será el primer Foro Construcción e Inversión de A Coruña el próximo 17 de septiembre

Quincemil organiza su primer foro dedicado al mercado inmobiliario el 17 de septiembre en el Club Cámara Noroeste de A Coruña, con las zonas tensionadas, la construcción sostenible, la inversión financiera y la repoblación a debate

Quincemil organizará el próximo miércoles 17 de septiembre el primer Foro Construcción e Inversión, un evento dedicado al mercado inmobiliario y a los diferentes retos a los que se enfrenta en estos momentos.

Esta primera edición del Foro se realizará en el Club Cámara Noroeste de A Coruña y tratará cuatro asuntos de actualidad en el mercado inmobiliario:

Las primeras zonas tensionadas en Galicia y si supondrán una solución o un nuevo problema

Las iniciativas de construcción sostenible que hay en la comunidad

Los nuevos enfoques financieros de inversión inmobiliaria

Cómo mantener vivo el rural gallego repoblando las aldeas

Para tratar estos temas contaremos con expertos de primer nivel del mundo de la construcción, urbanismo, arquitectura y mercado inmobiliario. El evento cuenta con el apoyo y colaboración de Amma Promoción, Andbank y Brigantia Real Estate.

Los interesados en acudir pueden escribir a eventos@quincemil.com solicitándolo.