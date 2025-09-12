Ofrecido por:
Así será el primer Foro Construcción e Inversión de A Coruña el próximo 17 de septiembre
Quincemil organiza su primer foro dedicado al mercado inmobiliario el 17 de septiembre en el Club Cámara Noroeste de A Coruña, con las zonas tensionadas, la construcción sostenible, la inversión financiera y la repoblación a debate
Quincemil organizará el próximo miércoles 17 de septiembre el primer Foro Construcción e Inversión, un evento dedicado al mercado inmobiliario y a los diferentes retos a los que se enfrenta en estos momentos.
Esta primera edición del Foro se realizará en el Club Cámara Noroeste de A Coruña y tratará cuatro asuntos de actualidad en el mercado inmobiliario:
- Las primeras zonas tensionadas en Galicia y si supondrán una solución o un nuevo problema
- Las iniciativas de construcción sostenible que hay en la comunidad
- Los nuevos enfoques financieros de inversión inmobiliaria
- Cómo mantener vivo el rural gallego repoblando las aldeas
Para tratar estos temas contaremos con expertos de primer nivel del mundo de la construcción, urbanismo, arquitectura y mercado inmobiliario. El evento cuenta con el apoyo y colaboración de Amma Promoción, Andbank y Brigantia Real Estate.
Los interesados en acudir pueden escribir a eventos@quincemil.com solicitándolo.
Programa completo
Presentado por la periodista Mónica Martínez Lema.
10:00 – 10:10 | Apertura institucional
Saludo y bienvenida por Pablo Grandío, director de Quincemil
10:10 – 10:55 | Mesa redonda: El mercado inmobiliario en Galicia: ¿Es la zona tensionada una solución o un nuevo problema?
- Manuel Amor Suárez, director de Amma Promoción
- Representante de Brigantia Real Estate (pendiente de confirmación)
- Francisco Dinís Díaz Gallego, concelleiro de Urbanismo, Rehabilitación e Vivenda de A Coruña
- Luciano Alfaya, decano-presidente del Colegio de Arquitectos de Galicia
Modera: Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil
11:00 – 11:45 | Mesa redonda: Construcción sostenible en Galicia
- Diego Vázquez Reino, presidente de Appeco
- Diego Freire Coloma, director de Zero Housing
- María Sánchez Ontín, arquitecta en Cambium Estudio, dedicada a la construcción sostenible con madera
- Patricia Rodríguez Pérez, Certifications & Procedures Manager de BREEAM España
Modera: Nuria Prieto, doctora en Arquitectura
11:45 – 12:30 | Pausa café y networking
12:30 – 13:15 | Mesa redonda: Nuevos enfoques financieros de inversión inmobiliaria
- Eduardo Fernández-Cuesta Luca de Tena, socio director de Real Estate de Arcano Partners
- Jose María López-Acebo Temes, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae
- Luis Gabarda Pery, director de Real Estate de Andbank
Modera: Jaime Bálgoma, banquero privado en Andbank
13:15 – 13:35 | Entrevista individual: Cómo revitalizar el rural gallego repoblando aldeas
- Juan Carlos Pérez Rodríguez, director de Aldealista
Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil
13:35 – 13:40 | Clausura
Palabras finales.
Networking final de despedida