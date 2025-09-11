Gadis corona a los ganadores de su VI Concurso de Microrrelatos

Gadis ya tiene ganadores de la sexta edición de su Concurso de Microrrelatos, un certamen que este año batió un nuevo récord de participación con 2.585 textos breves llegados desde 31 provincias españolas, quinientos más que en la convocatoria anterior.

Bajo el lema “El destino”, la iniciativa confirma su consolidación como referente cultural que une generaciones y voces anónimas en torno a la creatividad y la literatura.

El concurso ha demostrado, una vez más, su carácter inclusivo e intergeneracional, con participantes de entre 14 y 92 años.

El jurado ha reconocido la autenticidad y calidad de los textos, eligiendo 87 finalistas además de los tres ganadores, cuyos relatos serán publicados en una recopilación que también podrá descargarse en www.gadismicrorrelatos.com.

Además, Gadis editará 12.000 ejemplares de esta selección, que se suman a los más de 60.000 publicados en ediciones anteriores y a los casi 400.000 libros repartidos en el Día das Letras Galegas.

El primer premio fue para Jorge Pérez de Mata (Valladolid) con El remitente, una inquietante historia que recuerda que "el destino no se escribe: se reimprime. Y siempre lleva su nombre".

El segundo puesto lo consiguió María do Eugenio Iglesias Ageitos (Porto do Son, A Coruña) con Un remate que deixe marca e non saia voando…, donde una niña de ocho años pide finales de cuento que saboreen el chocolate en lugar de perdices.

El tercer galardón recayó en María José Fernández Folgueira (Ortigueira, A Coruña) por Caldo tres veces ó día, que abre con una frase cargada de memoria: "Na casa o caldo con unto non era só un plato, era costume".

Con esta iniciativa, Gadis refuerza su compromiso con el fomento de la lectura y el apoyo al talento literario emergente, manteniendo vivo un certamen que cada año gana más seguidores y confirma que la cultura también se escribe en formato breve.