Ana Trevisani, Antonio Rodríguez Sotilo, Jacinto Sánchez y Francisco Vázquez, embajadores MICE de A Coruña

A Coruña Convention Bureau ha celebrado esta noche en el Hotel Attica 21 la tercera edición de su Noche de Embajadores, un evento dirigido a posibles prescriptores para promover el turismo MICE en la ciudad. Ana Trevisani, Antonio Rodríguez Sotilo, Jacinto Sánchez y Francisco Vázquez han sido reconocidos durante el acto como embajadores MICE de A Coruña.

El evento estuvo presidido por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, junto con el presidente de A Coruña Convention Bureau, José Blanco. Representantes del sector empresarial, académico y científico de la ciudad, así como diversas autoridades locales y autonómicas, tampoco se perdieron este evento que ha llegado a su tercera edición.

Como en las anteriores ediciones, el ente público-privado distinguió a varias personalidades como Embajadores de A Coruña MICE, profesionales de diferentes ámbitos que han actuado como prescriptores de eventos en la ciudad y han contribuido a reforzar su posicionamiento como destino de referencia para el turismo profesional. Los premiados de esta tercera edición fueron:

Premio Embajadora A Coruña MICE , evento nacional: Dña. Ana Trevisani . Reconocida por su faceta como propietaria del Fórum Gastronómico, que en 2025 celebró su 10ª edición en Galicia. Desde su segunda edición, el evento tiene en A Coruña su sede permanente, convirtiendo a la ciudad en punto de encuentro de miles de visitantes y en referente para chefs, enólogos y profesionales del sector. Con una proyección que trasciende lo local, el Fórum ha situado a A Coruña en el mapa nacional e internacional de la gastronomía y ha reforzado su posición como destino MICE de primer nivel

Premio Embajador A Coruña MICE , evento nacional: Dr. Antonio Rodríguez Sotillo . Jefe de la Unidad de Lesionados Medulares, fue reconocido por su papel como promotor del Congreso Nacional de Paraplejia, celebrado en A Coruña en varias ediciones (2019 y 2025), además de impulsar otras reuniones científicas de gran relevancia

Premio Embajador A Coruña MICE , evento internacional: Dr. Jacinto Sánchez Ibáñez . Jefe de la Unidad de Criobiología, distinguido por la organización en la ciudad del Congreso Europeo de Tejidos (EBBA) 2026, un encuentro de alcance internacional que refuerza el posicionamiento de A Coruña en el ámbito científico y médico

Premio Embajador Honorífico A Coruña MICE: D. Francisco Vázquez Vázquez. El exalcalde de A Coruña recibió este galardón en reconocimiento a una trayectoria que marcó un antes y un después en el posicionamiento de la ciudad como sede de grandes congresos y eventos. Bajo sus mandatos se pusieron en marcha infraestructuras clave como el Palacio de Congresos y de la Ópera, el Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña y el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco). A todo ello se suma la creación del Paseo Marítimo, que este año conmemora su 35º aniversario y que supuso una transformación urbana decisiva, consolidando la imagen de A Coruña como una ciudad moderna, abierta al mar y orientada hacia la sostenibilidad

Los galardonados recibieron como reconocimiento una pieza en vidrio creada por la artista multidisciplinar Julia Ares, una obra que simboliza la implicación de los Embajadores en el posicionamiento de A Coruña como un destino de referencia en el turismo profesional nacional e internacional.

La presentación y conducción del evento corrió a cargo del periodista Pablo Portabales, quien puso en valor las ventajas de la ciudad para la organización de congresos, ferias y reuniones. Además, la velada contó con la amenización musical del grupo Le Suite.

Turismo de eventos profesionales y congresos

El evento está dirigido a empresarios, académicos, médicos u otros actores que puedan actuar como prescriptores del turismo profesional en la ciudad, implicándose así en el proyecto de A Coruña Convention Bureau.

Su objetivo es destacar la importancia del turismo de reuniones en la ciudad, apelando a la implicación en el mismo, ya sea como prescriptores o decisores, a todo el tejido empresarial y del conocimiento y divulgación, de modo que, reciban un reconocimiento público por su colaboración en la recomendación de A Coruña como destino de reuniones, incentivos, congresos y eventos.

Precisamente, Inés Rey destacó durante su intervención el importante avance que está experimentando en la ciudad este tipo de turismo: este 2025 habrá 83 encuentros profesionales, con una asistencia media de 120.000 personas. Esto supone el doble de eventos que en 2024 y un incremento de asistentes del 20% respecto al año pasado.

La regidora también insistió en la necesidad de establecer una estrategia aeroportuaria común entre las diferentes administraciones con el objetivo de que sectores como el turismo, y en concreto el turismo MICE, se beneficien de una mejor configuración del transporte aéreo. Rey, por último, destacó que durante el verano A Coruña tuvo una ocupación del 86%.