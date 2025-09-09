Abanca renueva su compromiso con la Federación Galega de Redeiras Artesás 'O Peirao'

ABANCA y la Federación Galega de Redeiras Artesás 'O Peirao' formalizaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y apoyar la modernización de la actividad profesional desarrollada por las redeiras.

Mediante este acuerdo, que da continuidad a los suscritos por ambas partes en años anteriores, la entidad financiera ofrece productos y asesoramiento especializado en condiciones ventajosas para apoyar la sostenibilidad a largo plazo de esta actividad artesanal.

El acto de firma del convenio se celebró en Santiago de Compostela con la presencia de Javier Fraga, director de la unidad especializada del banco para el sector, ABANCA Mar, y María Jesús González, presidenta de la Federación Galega de Redeiras Artesás 'O Peirao'.

El convenio tiene como elemento central la financiación en condiciones ventajosas para el desarrollo de nuevos proyectos, la mejora de la competitividad y la incorporación de jóvenes al sector.

Las redeiras podrán acceder a productos financieros de ABANCA, como pólizas de crédito, préstamos personales, anticipos de subvenciones, avales y líneas de descuento, con condiciones ventajosas y ajustadas a las necesidades propias de su actividad en importes y plazos.

Asimismo, el convenio incluye el plan 'ABANCA Emprendedores y Profesionales', un plan de pensiones de empleo simplificado (PPES) diseñado para complementar la jubilación de los autónomos.

Este plan ofrece a las redeiras una opción de ahorro adicional para el futuro y presenta ventajas fiscales superiores a las de los planes individuales.

"Con este acuerdo reforzamos nuestro compromiso con las mujeres de este sector artesanal, poniendo en valor un oficio esencial para la tradición y la economía marítima gallega", explica el director de ABANCA Mar, Javier Fraga.

Por su parte, María Jesús González, presidenta de la Federación Galega de Redeiras Artesás 'O Peirao', destaca la importancia del papel de ABANCA como apoyo estable para asegurar la continuidad de su actividad y mejorar las condiciones económicas de las trabajadoras.

Compromiso sectorial y territorial

El acuerdo refuerza el compromiso de ABANCA con las comunidades locales y el sector pesquero de Galicia. Este papel se ha consolidado a lo largo de los años mediante la firma de diversos convenios y el lanzamiento de iniciativas como 'Redes Vivas', que promueve el reciclaje de redes de pesca para su reutilización como material deportivo en centros gallegos.

La Federación Galega de Redeiras Artesás 'O Peirao' agrupa a ocho asociaciones de mujeres dedicadas a la confección y reparación de redes de pesca.

Desde su creación en 2004, tiene como objetivos la mejora de las condiciones laborales de estas profesionales y la preservación de su oficio tradicional. ABANCA, a través de su unidad especializada ABANCA Mar, es un socio estratégico para el sector pesquero y su industria auxiliar, ofreciendo soluciones financieras adaptadas a sus necesidades.