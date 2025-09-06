Proponen declarar a Amancio Ortega como hijo predilecto de Arteixo (A Coruña)

Moisés Rey, miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha propuesto nombrar a Amancio Ortega como hijo predilecto de Arteixo. Vecino de la localidad, argumenta en su propuesta que los motivos para dar este reconocimiento se centran en las aportaciones del fundador de Inditex con la ubicación de su empresa en el municipio.

En su escrito, recuerda la implantación de primero Gaosam y luego Inditex en el polígono de Sabón como uno de los principales motivos para homenajear al empresario.

Rey, que también fue teniente de alcalde en Arteixo además de coordinador del PSOE provincial y vicepresidente de la Deputación, cita otros reconocimientos entregados a Ortega como la Medalla Castelao en 1992, la Medalla de Oro al Mérito al trabajo en 2001 y la Gran Cruz de La Orden del Mérito Civil en 2009. Menciona también la creación de la Fundación Amancio Ortega con sus correspondientes iniciativas sociales y culturales.

En el caso concreto de Arteixo pero sin limitarse a la localidad, especifica que "ha destacado como filántropo de forma extraordinaria en beneficio de Arteixo, Galicia y España, alcanzando una consideración indiscutible en este ámbito".

Con su patrimonio cercano a los 100.000 millones de euros, Ortega se mantiene a la cabeza como el hombre más rico de España según indicaba Forbes en abril. Tras los resultados de Inditex del pasado mes de junio su fortuna bajó en 4 mil millones de dólares, quedando fuera del top 10 de las personas más ricas del mundo.

Entre sus últimas operaciones realizadas a través de Pontegadea, la sociedad en que invierte parte de sus beneficios de Inditex, se encuentra la compra de un centro logístico y un hotel en los Países Bajos por más de 200 millones de euros. El año pasado este holding aumentó sus ganancias en un 17,3%.