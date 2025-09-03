Attica21, en A Coruña, acoge la III Noche de Embajadores este 11 de septiembre Cedida

Attica21 Coruña acogerá el próximo 11 de septiembre la III Noche de Embajadores. Organizada por A Coruña Convention Bureau, esta iniciativa busca promocionar la capacidad, infraestructuras y servicios de la ciudad para celebrar todo tipo de eventos y reuniones profesionales, así como ferias y congresos.

"Esta gala servirá también para reconocer la labor de aquellas personas e instituciones que, por su trayectoria e implicación, contribuyen de manera significativa a este objetivo", señala la organización. Precisamente, Attica21 Coruña considera que ser sede del evento afianza su posición como lugar de referencia y supone una oportunidad para generar comunidad y crear sinergias.

La presencia de profesionales de diferentes ámbitos, además, permite compartir experiencias de la vida profesional, cultural y social que tienen en común su interés por lograr que A Coruña se promocione dentro del ecosistema MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Las personas e instituciones que serán premiadas durante la gala en Attica21 Coruña actuarán como prescriptores del turismo profesional en la ciudad. El próximo 11 de septiembre se espera la presencia de importantes figuras vinculadas al ámbito empresarial, académico, social y cultural de A Coruña.