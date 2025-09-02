La Xunta da Luz verde ambiental condicionada a la ampliación de cuatro explotaciones lecheras

La Xunta ha dado luz verde ambiental condicionada a los proyectos de ampliación de cuatro explotaciones de ganado vacuno de leche en los Ayuntamientos coruñeses de Sobrado, Frades, Trazo y Tordoia.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, las actuaciones analizadas prevén la renovación y ampliación de granjas existentes para que tengan más capacidad y puedan albergar más plazas de vacuno de leche.

Según se concluye en los informes de impacto ambiental (IIA) emitidos por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que serán publicados en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG), no son "previsibles efectos adversos significativos" sobre el entorno derivados de los proyectos estudiados, siempre y cuando se cumpla con los condicionantes fijados tanto en los documentos ambientales y en la restante documentación analizada, como en las resoluciones de la Xunta".

Así, las evaluaciones consideran que ninguno de los proyectos va a tener impactos significativos en los distintos ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha cumpliendo ciertos requisitos establecidos en sus respectivos informes con relación a aspectos tales como la protección de la atmósfera, población y salud, de las aguas y lechos fluviales, del suelo y de las infraestructuras, de la gestión de residuos o del patrimonio natural.

En este sentido, la emisión de los respectivos IIAs "no exime a los promotores de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto".