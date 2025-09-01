La Cámara de Comercio de A Coruña y el ayuntamiento firman dos convenios de colaboración

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, han firmado hoy dos convenios de colaboración. Concello da Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, han firmado hoy dos convenios de colaboración destinados a "reforzar el apoyo al tejido empresarial del área y a favorecer la proyección de sus pymes", según señala la entidad en un comunicado.

El primero de los acuerdos establece la adhesión del Concello a la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial de la Cámara. Esta herramienta ofrece acompañamiento personalizado a empresas interesadas en establecerse en el área, para lo que realiza una gestión integral del proceso de inversión para facilitar su entrada al mercado local.

La oficina también ayuda a las empresas a conectar con el ecosistema de innovación, promoviendo colaboraciones estratégicas al tiempo que promociona las ventajas competitivas de A Coruña como destino tecnológico de referencia.

"El compromiso de la OPTI, apoyada también por la UDC, la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Carballo y el Ayuntamiento de Curtis va más allá de la atracción de empresas: busca impulsar y dinamizar un tejido empresarial innovador, sostenible y con proyección internacional, aprovechando el potencial único de la región gallega", indica la Cámara.

El segundo convenio rubricado regula la participación del Concello en la nueva edición de Exporpymes. Esta feria organizada por la Cámara de A Coruña se ha consolidado como uno de los principales escaparates de internacionalización para las pequeñas y medianas empresas gallegas y reunió en su última edición a 120 compañías.

La Cámara de A Coruña y el Concello reafirman con estos dos convenios su compromiso de trabajar juntos en la dinamización económica y en el apoyo a las pymes, poniendo la innovación y la internacionalización en el centro de su estrategia, según señala la entidad en un comunicado.