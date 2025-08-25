Luto en las oficinas de Anjoca en A Coruña por la muerte de su presidente Ángel Jove Capellán Quincemil

El pasado sábado falleció el empresario Ángel Jove Capellán, líder del grupo Anjoca y figura clave en el desarrollo económico e institucional de Galicia. Este lunes las oficinas del grupo en A Coruña, en Menéndez Pelayo, se despertaban en luto con un lazo negro y un cartel con el mensaje: "En la jornada de hoy permaneceremos cerrados por defunción. Disculpen las molestias".

Ángel Jove tenía 86 años y su legado abarca desde la construcción hasta el turismo y la cultura. El coruñés fundó su primera empresa, Construcciones Ángel Jove, cuando apenas tenía 20 años, sentando las bases de lo que más adelante se consolidaría como el grupo Anjoca.

Bajo su dirección, la empresa se diversificó con éxito, ampliando su actividad hacia el sector hotelero (matriz de Hoteles Elba), geriátrico, comercial y de servicios, con presencia en Europa, Latinoamérica y el norte de África y cerca de 2.000 empleados.

Reconocido por su visión empresarial, recibió importantes distinciones como el Premio Victoriano Reinoso otorgado por AEGAMA en 2020. También, fue nombrado Doctor Honoris Causa en Economía por la Constantinian University of Providence, un reconocimiento a su trayectoria y su aportación al desarrollo económico.

En el plano cultural, Ángel Jove puso en marcha varios proyectos museísticos en Galicia, convirtiéndose en un promotor del mecenazgo local. Era hermano de Manuel Jove, fundador de Fadesa, lo que sitúa a la saga Jove como uno de los nombres más influyentes del panorama empresarial gallego.

Su muerte representa una gran pérdida para el tejido empresarial y cultural de Galicia. Su legado permanecerá como símbolo de audacia, innovación y compromiso con la comunidad.