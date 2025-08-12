La gallega Plexus adquiere la empresa portuguesa Bi4ALL

Plexus ha comunicado la compra de la empresa Bi4ALL, una de las principales compañías tecnológicas independientes de Portugal y que se incorpora al grupo tecnológico gallego.

Con sede en Lisboa y oficinas en Oporto, Bi4ALL cuenta con una amplia experiencia de más de 20 años en analítica de datos y, posteriormente, con foco en IA. La compañía tiene 370 profesionales muy especializados en tecnologías de alto nivel, según destaca Plexus en un comunicado público.

"La hiperespecialización está siendo uno de los retos a los que se enfrentan las principales compañías tecnológicas. Y es por este motivo por el que hemos decidido seguir con nuestro crecimiento en el país luso integrando Bi4ALL", reseñan.

"También reforzamos nuestra presencia internacional. En este sentido, la tecnológica brinda sus servicios en Portugal y, principalmente (más de un 80% de su negocio) en USA, región DACH (Alemania, Austria y Suiza) y el Benelux (Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo)", amplían.

La estrategia de esta integración radica en "alcanzar un crecimiento especializado de alto valor añadido con el expertise y conocimiento de los más de 20 años de Bi4ALL en tecnologías de IA y Data que reforzará nuestra estructura en estas áreas", afirma el fundador y CEO de Plexus, Antonio Agrasar.

Por su parte, para Hugo Pinto y Andro Moreira, que se mantienen como socios de la compañía lusa, que mantendrá su identidad e idiosincrasia portuguesa, "esta alianza representa un hito estratégico para BI4ALL. Al combinar nuestro talento y experiencia en análisis de datos e inteligencia artificial con la escala y el alcance internacional de Plexus Tech. Y creamos las condiciones para ofrecer soluciones aún más innovadoras y generar valor añadido para nuestros clientes en todo el mundo".