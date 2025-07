El liderazgo de los equipos de trabajo, a debate: "Hay que hacerlo de otra forma"

El foro "Nuevas miradas, nuevas personas: innovación en la gestión del talento e inclusión" abrió un espacio para la reflexión sobre la inclusión y el retorno de gallegos a su tierra, bien sea de forma directa o por ser descendiente de emigrados, que permita captar nuevo talento para el mercado laboral.

Moderada por el director de Personas de Vegalsa - Eroski, Francisco Duarte, un total de cuatro ponentes expusieron su punto de vista con respecto a esta y otras temáticas. La pregunta básica, que expuso el moderador, fue la de qué es el bienestar en las organizaciones y su significado.

En primer lugar intervino el director de personas logísticas de Vegalsa - Eroski, José María Cabanas. A su juicio, "es el equilibrio entre cuestiones físicas y mentales, situaciones en el trabajo, financieras, para lograr que la persona tenga ese sentimiento de pertenencia tanto en el trabajo como en la vida personal. Cogiendo ese paradigma, como empresas tenemos que trabajar en el bienestar de nuestros empleados".

"El bienestar debe ser tanto físico como mental, un sistema de interacción donde las personas se sientan seguras" Sandra Díaz, Associate Recruitment Partner en ISPROX

Sandra Díaz, que es Associate Recruitment Partner en ISPROX, asintió ante este punto de vista y añadió que "ese bienestar debe ser tanto físico como mental, un sistema de interacción donde las personas se sientan seguras, cómodas, con sentido de pertenencia, confianza para exponer sus ideas, apartar situaciones y problemas, y si ha tenido algún error compartirlo con el resto del equipo para que todos puedan crecer en conjunto y aprender de ellos".

El progreso es el punto clave en la definición de la People and Talent Leader de Kelea, María Dorrego: "lo ligamos mucho al progreso. Es algo en lo que intentamos hacer hincapié, en el propósito de las organizaciones, cómo alinear el propósito de la organización con las necesidades de las personas. A ver cómo llegamos a ese estado de bienestar organizacional, estado que debería estar dentro de la cúpula. Las personas son claves para que las organizaciones funcionen".

Coherenia fue la primera palabra que empleó la COO / Co-Founder de Mentiness y psicóloga clínica experta en Bienestar Corporativo, Rebeca Calvo Barros: "me gusta definirlo bajo el prisma de la coherencia. Es algo que apela a la persona pero también al grupo, al líder, a la empresa. Es un concepto multinivel. Va mucho más allá de esa ausencia de malestar. Hablamos de unidad coherente, cultura corporativa que se ejecuta en conductas, responsabilidad para ejercer una serie de acciones y que haya esa coherencia entre lo que se necesita y lo que se demanda. Bienestar es una seguridad física y psicológica, cómo nos desarrollamos como compañeros, y también esa cultura organizacional y el propósito. La coherencia es clave. Como en una orquesta: no solo sirven mejores músicos, partituras e instrumentos. Hace falta esa coherencia".

Hacer que todo fluya

El absentismo es, sin duda, una preocupación común. José María Cabanillas puso el foco en el absentismo y la forma de minimizarlo: "Todas las empresas tenemos el mismo servicio público de salud. ¿Por qué unas tienen una tasa de absentismo y otras el doble? Hay que mirar internamente y hacer algo. Mirada global, tener un plan. Dos líneas, una es un plan cultural, ver cómo desde la cercanía trabajan el absentismo con sus equipos. En un nivel de distribución alto no podemos enfrentarnos con una mirada global solo desde dirección y solo desde central. Hay que ir a ver qué está sucediendo en cada tienda".

"Es importante el liderazgo y no criminalizar" José María Cabanillas, director de personas logísticas de Vegalsa - Eroski

Con respecto a este asunto, destacó que "es importante el liderazgo y no criminalizar. Tener un programa formativo para todos los mandos para ver cómo tienen que hacer esta gestión con sus equipos es clave. Saber cómo hacerlo desde la cercanía, hablar con los equipos, cuándo hay que hablar, antes del proceso de baja, durante y cuando se incorpora. Centrarme también en la parte preventiva. Si no trabajamos la prevención, difícilmente vamos a trabajar el resto. ¿Dónde está el origen? Las patologías principales son los trastornos musculoesqueléticos y trastornos de salud mental. Hay que buscar programas preventivos que los mejoren. Un dato, más del 50% de las personas de nuestros centros, en el último año, no han tenido ninguna ausencia. A todos les pasan cosas, todos tenemos problemas en casa, malestares, pero la mayoría de las causas son malestares. ¿Esas personas por qué atienden y no impactan en la empresa? Ese es el camino".

María Dorrego resaltó el "papel clave que determina. Dicen los expertos que el entorno en el que operan las organizaciones ha cambiado radicalmente. Hablamos de expertos que lo acuñan como entornos que se pueden romper en cualquier momento. Ansiosos porque tenemos que dar respuesta a un mercado que no es lineal. Y comprensible, porque todo lo que sucede a nivel geopolítico es incomprensible. Con esta coctelera de circunstancias, la forma de liderar deja de tener sentido. Ese liderazgo jerárquico, distante, salvador, el líder que tenía respuesta para todo, con esta circunstancia no tiene sentido".

"El liderazgo de los mandos intermedios y cómo a ellos les habían liderado, ya no sirve, y hay que hacerlo de otra forma" María Dorrego, People and Talent Leader de Kelea

A su criterio, el modelo debe ser "más adaptativo. Las organizaciones tenemos que tender a eso, que los manager tengan la capacidad de poder tener margen de actuación. Para eso hay que darles más principios en los que regirse y no reglas, y un halo inspirador. Darles la tecla de cuáles son esos motivadores que pueden tener las personas para estar conectadas. Lo que ocurre es que el liderazgo de los mandos intermedios y cómo a ellos les habían liderado, ya no sirve, y hay que hacerlo de otra forma. Las cosas no suceden por arte de magia. Desde las organizaciones hay que darles una caja de herramientas rica que les ayude a la gestión de personas. Esa palanca de cercanía es clave. Comunicación muy directa y muy diaria, es básica. También darles herramientas que les ayuden a ser capaces de dedicarle un tiempo a lo que aporta valor, y no tanto a tareas burocráticas o administrativas. Renuncias, más del 70 % lo hacen por malos jefes. A veces los criminalizamos, pero no tienen herramientas adecuadas".

La tecnología

La tecnología es otro elemento clave, a juicio de Rebeca Calvo. "¿qué papel queremos que juegue la tecnología? Tenemos claro que la IA ha de jugar un papel que potencie actividades humanas, no sustituirlas. Cualquier estrategia va a ser un parche si no se hace bien y no va a permear en términos estratégicos. Trabajar con manager, entrenándolos".

Por ello, Sandra insistió en el término de coherencia. "Las empresas necesitan trabajar su marca, comunicar tanto interna como externamente con coherencia. Cuando una empresa se preocupa por el bienestar, su sentimiento de pertenencia aumenta, su productividad también, la rentabilidad se dispara, el absentismo disminuye. Es muy importante atenderlo. Beneficios sociales, planes de retribución flexible. La clave para que todo funcione es la personalización. Y para poder personalizar hay que hacer una escucha activa para ver necesidades de cada persona y dar soluciones que impacten en la vida".