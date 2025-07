Así fue el Foro Nuevas miradas, nuevas personas: innovación en la gestión del talento e inclusión

El hotel NH Finisterre en A Coruña acogió esta mañana una nueva edición del foro "Nuevas miradas, nuevas personas: innovación en la gestión del talento e inclusión" que organizan Quincemil en colaboración con Vegalsa - Eroski y la Fundación Amicos.

La directora corporativa de Quincemil, Sara Castellanos, fue la encargada de dar la bienvenida a todos los asistentes, que llenaron la sala. Agradeció tanto al personal de Vegalsa - Eroski como a la fundación Amicos su colaboración durante meses para que este evento haya sido una realidad.

Los gallegos sabemos ser hospitalarios

El director de Quincemil, Pablo Grandío, inauguró el foro siendo la primera autoridad en subirse a un escenario repleto de talento y que analizó la situación del talento en la actualidad. En su discurso, resaltó que es el primer evento de mañana que organiza la empresa.

"Nunca habíamos hecho un evento destinado solo a recursos humanos, como se trata a las personas. Estamos en una situación de país y economía por todos sabida, ha cambiado el mercado de trabajo. Hay una nueva serie de desafíos que han surgido porque el mundo ha cambiado, especialmente desde la pandemia", explicó ante los asistentes.

"Los gallegos sabemos lo que es ser hospitalarios porque hemos ido a muchos sitios y han sido hospitalarios con nosotros" Pablo Grandío, Director de Quincemil

Grandío añadió que los gallegos "tenemos mucha experiencia. Hemos emigrado en cientos de miles a América, resto de Europa y algunos han vuelto y otros no, pero desde luego sabemos lo que es ser hospitalarios porque hemos ido a muchos sitios y han sido hospitalarios con nosotros".

"Tenemos la oportunidad de recuperar parte de esta Galicia que se fue. Gente que tiene raíces o no, vuelvan y se conviertan en parte de nuestra sociedad y nuestra gente. También tenemos la oportunidad de integrar a los que ya están aquí y de eso sabe mucho Amicos, que es una asociación vital para la comarca de O Barbanza, contribuye al bienestar", manifestó.

El programa Retorno y los retos de Vegalsa - Eroski

A continuación tomó la palabra el director general de Vegalsa - Eroski, José Manuel Ferreño. En su alocución, incidió en que "la pandemia nos recordó que somos un sector clave y esencial. Pero un sector que necesita reinventarse y conectar con nuevas generaciones y generar orgullo de pertenencia".

Ferreño no quiso pasar por alto que el talento "no es solo capacidad, y la innovación no es solo tecnología. Tenemos que plantearnos cómo construimos entornos. Llevamos años con una convicción clara, somos una empresa más diversa, más inclusiva y más fuerte que antes".

El ejecutivo de Vegalsa - Eroski hizo especial hincapié en su colaboración con las entidades Amicos, Cruz Roja, Down Galicia o Integra, que han permitido que personas en situación de vulnerabilidad se incorporen al mercado laboral o incluso hayan realizado prácticas.

"Apostamos por el desarrollo interno. Más del 90% de nuestros mandos intermedios se han incorporado desde dentro de la compañía. Es talento que tenemos y lo cultivamos con programas como los planes de carrera".

En su alocución, tampoco quiso dejar de lado otro aspecto clave, la conciliación y la igualdad. "Hay que tener en cuenta también las políticas de conciliación, el teletrabajo parcial o la jornada intensiva, que permite cultivar su vida personal y profesional. El 80% de nuestra plantilla son mujeres, y el 50% de puestos de mando están formados por ellas, pero debemos seguir trabajando para que sea más igualitario."

"Invertimos un 40% más, con cerca de 60.000 horas impartidas" José Manuel Ferreño, Director general de Vegalsa - Eroski

José Manuel Ferreño puso también el foco en la inversión en formación. "Invertimos un 40% más, con cerca de 60.000 horas impartidas. Creamos alianzas con institutos educativos. Y hemos puesto en marcha programas como el retorno que facilita el regreso de gallegos para construir un proyecto de vida. Se han incorporado ya diez personas y en los próximos meses serán 18 más".

Finalizó su intervención con una reflexión sobre el absentismo laboral, uno de los ejes de este foro. "Somos plenamente conscientes de nuestros desafíos. El absentismo laboral está en niveles preocupantes en nuestro sector. El absentismo y el desajuste de talento afectan a la productividad y a la capacidad de respuesta a las empresas. En nuestro sector, ocho de cada diez empresas tenemos dificultades para cubrir vacantes, y eso nos hace pensar en cómo modelizar y atraer nuestro talento. El reto no es solo laboral, sino social y humano. La respuesta pasa por el vínculo".

Galicia apuesta por el retorno de su gente

El conselleiro de Emprego e Comercio, José González, siguió con la ronda de intervenciones poniendo el foco en el absentismo laboral.

"Analizamos este problema desde una perspectiva de colaboración público-privada. En cuanto al absentismo, es un tema que tiene mucho que ver con la jornada de hoy. Quiero destacar que las empresas deben analizar qué está pasando. Yo lo plantearía partiendo de que hoy estamos por encima de la media en cuanto a la duración de las bajas, y que estamos en un ámbito de actuación compartida entre la empresa, los trabajadores y la administración", dijo.

"En sanidad, hay un Plan de Control de Bajas Laborales que está dando buenos resultados, y que deberá seguir dándolos en el futuro. Desde el punto de vista del empleo, hemos abordado el problema desde su impacto en la productividad de las empresas. En el marco de la colaboración público-privada, hemos pedido a las universidades un informe sobre la situación del absentismo. A partir de ese informe, que recogerá causas y costes, queremos llevar el tema al diálogo social para que, de forma pactada entre empresarios y trabajadores, podamos buscar soluciones a los problemas detectados", explicó.

Con respecto a este informe, avanzó que "tendremos algunos avances de ese informe en julio. Las universidades han hecho encuestas para ver cómo impacta el absentismo en la productividad. Por ejemplo, no todas las bajas se cubren, y queríamos saber cuál es la pérdida real de productividad que eso está generando. Aunque no es una cifra pública aún, estamos hablando de alrededor de 1.800 millones de euros".

La incapacidad temporal, quiso dejar claro, "es un derecho, y ningún empresario lo discute. Pero sí debemos analizar si existe algún grado de abuso y, como empresas, asumir dentro de la cultura de recursos humanos que tenemos que actuar en este ámbito".

"Tenemos que asegurarnos de que esa formación llegue a quienes de verdad quieren trabajar" José González, Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia

Sobre la atracción de talento, el conselleiro insistió en que su área "tiene un papel fundamental en la mejora del funcionamiento de las oficinas de empleo, buscando que las personas que están registradas como desempleadas sean realmente demandantes activos de empleo. No quiero demonizar a nadie. Pero si tenemos una lista y gestionamos 76 millones de euros en fondos, tenemos que asegurarnos de que esa formación llegue a quienes de verdad quieren trabajar. Hemos mejorado el funcionamiento de la intermediación laboral mediante herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de recuperar la confianza en las oficinas de empleo como proveedoras reales de talento".

Con respecto a las cifras de paro, informó que "esta mañana he recibido un informe sobre cómo va evolucionando la lista de personas paradas. Vamos a tener buenos datos en junio".

A tenor del retorno de gallegos emigrados o de descendientes de estos, insistió en que "apostamos por una atracción de talento regular, ordenada, y de la mano de nuestras empresas. Queremos que la gente venga a Galicia a aportar, y no engañar a nadie, porque hay personas que emigran convencidas de que al día siguiente podrán trabajar, y no se dan cuenta de que, en muchos casos, hasta que no pasan dos años, o trabajan en la economía sumergida o dependen de organizaciones sociales. Nosotros queremos que esas personas vengan con contratos cerrados previamente, con seguridad jurídica, y a aportar a Galicia".

"En ese sentido, apostamos por un programa que tiene que ver con el arraigo y con una deuda moral: traer de vuelta a gallegos del extranjero. Tenemos una diáspora extraordinaria: en Argentina hay más de 180.000 gallegos, en Uruguay más de 40.000, y muchos otros en diferentes países. Con el compromiso de 114 empresas gallegas, que nos ofrecieron más de 600 puestos de trabajo, viajamos a Argentina y Uruguay, donde recogimos más de 3.500 currículum. Su principal cualidad era la actitud, las ganas de regresar, de venir con sus familias, de cruzar el océano. Ese es un elemento clave", confirmó.

"Estamos pidiendo a más empresas que se sumen al programa de retorno. Hay currículos que no encajan con las empresas actuales, pero sí pueden hacerlo en otras. El proceso es sencillo: basta con que la empresa se dé de alta y asuma un compromiso de contratación. Este programa de atracción de talento gallego se va a complementar con talento extranjero, especialmente con nacionales españoles en terceros países, porque la gran ventaja es que no necesitan trámites de extranjería", aseveró.

" Actualmente, hay un atasco importante en la tramitación de permisos de trabajo y en la homologación de títulos, y esto hace que personas con gran talento estén en empleos muy por debajo de su cualificación. Vamos a pedir la competencia para vincular la residencia al contrato de trabajo, porque es necesario desbloquear estos trámites. Queremos hacerlo desde la Consellería, pero siempre con un acompañamiento completo, desde el origen hasta la contratación", reiteró.

Sus líneas de trabajo se centran en diferentes zonas de Latinoamérica. "Por eso estamos trabajando con embajadas en países latinoamericanos. Si hace falta formar a las personas desde origen, lo haremos. Queremos tener una mayor cercanía para saber, por ejemplo, en Perú, cuáles son los profesionales mejor formados. Ya hemos firmado convenios con las embajadas de Colombia, Ecuador, Honduras y Panamá. Hemos solicitado la competencia para poder llevar esto a cabo, y nuestro objetivo es que antes de final de año podamos acompañar a las empresas que necesitan talento extranjero. Si alguien tiene urgencia, puede hacerlo ya por su cuenta. Si quiere contar con la Xunta, nosotros ofrecemos seguridad jurídica, pero para eso necesitamos la competencia".

"La Xunta publicará una orden para subvencionar la rehabilitación de viviendas destinadas a personas retornadas" José González, Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia

La vivienda para estas personas retornadas es un aspecto fundamental a juicio del conselleiro. "Estamos ofreciendo ayudas al alquiler para personas retornadas: pago de mensualidades, fianza, etc. Por ejemplo, de los 28 trabajadores que han venido a través del programa con Vegalsa, el principal problema ha sido encontrar vivienda. Por eso, en el segundo semestre de este año, la Xunta publicará una orden para subvencionar la rehabilitación de viviendas destinadas a personas retornadas. Hay mucha desconfianza por parte de propietarios, muchas viviendas necesitan una rehabilitación mínima, y queremos apoyar económicamente esas mejoras. La cantidad no será menor, y se podrá complementar con las ayudas que ha publicado ayer la Consellería de Vivienda", concluyó.

A Coruña apuesta por políticas públicas que acompañan y ayudan

El cierre del acto con la intervención de la concelleira de Empleo, Comercio y Mercados de A Coruña, Diana Sobral: "Es un verdadero honor, una jornada que nos invita a mirar con más empatía y más responsabilidad. Hemos abordado la temática desde diferentes enfoques, pero con algo común: poner a las personas en el centro. Personas de diferentes ámbitos han compartido vivencias reales y desafíos cotidianos, y eso es lo que lo hace tan valioso".

"Desde A Coruña lo tenemos claro. Nuestra ciudad tiene que ser territorio de igualdad y oportunidades, y pueda construir una vida digna. Y para eso construimos políticas públicas que acompañan y ayudan", dijo.

"Seguiremos trabajando para que sea un ecosistema laboral inclusivo, innovador y dinámico" Diana Sobral, Concelleira de Empleo, Comercio y Mercados de A Coruña

"Creemos firmemente en el valor de las alianzas. Hoy hemos comprobado como cuando trabajamos juntos, los resultados son mucho más sólidos. La inclusión deja de ser un reto y se convierte en una realidad tangible. El proyecto Pioneras es un ejemplo inspirador, mujeres que hacen camino y rompen barreras", reflexionó ante el público.

Además, la concejala quiso poner en valor "el papel de las empresas, porque las empresas que cuidan a las personas son las que se preparan para el futuro. Seguiremos trabajando para que sea un ecosistema laboral inclusivo, innovador y dinámico, con apoyo al emprendimiento y con una red cada vez más fuerte de colaboración público-privada".