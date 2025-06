El economista coruñés Venancio Salcines, entre los 10 más influyentes de España: "Es gratificante defender a Galicia"

Venancio Salcines, profesor y presidente de CESUGA y efbs grupo educativo, ha sido reconocido como uno de los 20 economistas más influyentes de España en 2025, según la plataforma Favikon.

Salcines ocupa la décima posición en esta lista, que distingue a profesionales por redefinir el pensamiento económico y moldear el futuro en ámbitos clave como la política económica, las finanzas y la innovación. "Es gratificante que hablando y defendiendo a Galicia te conviertas en uno de los economistas de referencia de España", ha comentado a Quincemil.

"Aunque nunca he tenido intereses en ser un economista influyente en España, debo reconocer que me alegra", afirmó Salcines tras conocer su inclusión en el ranking. Además, destacó que intenta influir positivamente en las políticas económicas que se desarrollan en Galicia, mostrando su compromiso constante con el desarrollo económico de la comunidad.

Un nuevo proyecto de Universidad

Este reconocimiento llega en un momento en el que Salcines acaba de presentar la evolución de la universidad CESUGA para convertirse en el futuro en la Universidad Emilia Pardo Bazán. El nuevo proyecto de universidad privada ha generado polémica y quejas de las dos universidades públicas de la provincia de A Coruña, la de la capital provincial y la de Santiago, que han pedido que no se autorice el proyecto.

En paralelo, los dos centros públicos mantienen desde mediados de mayo un enfrentamiento por el reciente proyecto de una facultad de medicina de la Universidade da Coruña.

efbs grupo educativo abarca la universidad privada CESUGA, la escuela de negocios EF Business School y la Fundación Venancio Salcines, esta última centrada en las becas para los recién graduados en los centros educativos del grupo y del resto de Galicia.

"Saber que peleando por mi tierra, Galicia, como se pone de manifiesto cada año en el evento O Encontro, he conseguido ser una voz influyente en España, me satisface y me llena de orgullo", resaltó Salcines, quien aseguró que seguirá comprometido y luchando por Galicia desde sus responsabilidades académicas y empresariales.