Estrella Galicia, fórmula de éxito: orgullo gallego, amor a la marca y el valor de la diferencia

A Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, le pidieron este martes, en la presentación de resultados de la compañía en 2024, que diese un mensaje a la "masa" de fieles consumidores de cerveza Estrella Galicia a lo largo de los años. El "orgullo" estuvo en su respuesta, y el deseo de seguir "siendo amados".

Son términos que Rivera emplea siempre que se refiere a su empresa, a sus productos y al impacto que generan. "No quiero tener la cerveza más vendida, sino la más amada". Es un deseo que no solo se basa en el consumo, sino en la fabricación, explotación, diversificación e internacionalización, aspectos a los que aludió ante los medios y en una entrevista concedida a Invertia-EL ESPAÑOL.

Estrella Galicia es el cuarto productor de cerveza del país, por detrás de Estrella Damm, Mahou-San Miguel y Heineken España. Para Rivera, la competencia entre marcas es "sana" y su empresa "no" participa en el mercado nacional con una "estrategia de precios de derribo, sino desde la diferenciación y la calidad, desde el origen y desde apellidarte Galicia".

"Aunque Estrella Galicia tenga 120 años de vida, debemos ser vanguardistas, ese apetito es lo que nos diferencia" Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera

Admitió, a preguntas de periodistas, que incluso asesores le llegaron a recomendar que eliminase "Galicia" de la denominación de la marca. "Galicia es nuestra esencia, el ADN. Nacimos aquí y estamos orgullosísimos. Aquí cocinamos la cerveza y aquí hemos montado la mayor fábrica del país. Eso nos ha hecho diferentes. No nos olvidamos de ello y queremos que nos sigan queriendo", explicó.

Ser diferentes

En la entrevista, Rivera identificó ese sentimiento de amor a la marca como una señal de diferenciación: "El objetivo no es la venta, es que la gente entienda por qué somos diferentes como producto y qué hacemos para ello. También somos un poco más caros. Eso es tener un propósito, si no eres uno más. Y si eres uno más, ¿por qué te van a elegir, por el precio?".

Esa diferenciación se ha traducido también en la presencia de la marca en otros ámbitos sociales y culturales. "Patrocinamos a los artesanos de los coches, la Fórmula 1; los artesanos de las motos, la MotoGp; con proyectos de fusión en la música, no yendo a una música estándar. Intentamos hacer lo que no hacen los demás, aunque infelizmente te copian", señaló Rivera.

Botellines de cerveza en la fábrica de Estrella Galicia en A Coruña. Europa Press

Sus respuestas acerca de la filosofía de la compañía remitieron a otros propósitos recurrentes al final de cada ejercicio, repetidos por Rivera esta semana, como la diversificación productiva y la estrategia de internacionalización. "Aunque Estrella Galicia tenga 120 años de vida, debemos ser vanguardistas, ese apetito nos diferencia", dijo.

Crecimiento interior y exterior

Rivera subraya los pilares donde apoyar la evolución de la compañía. Uno es el "crecimiento orgánico" para poder "doblar las cifras de ahora" y vender productos en el mercado exterior, "principalmente la cerveza".

Otra clave es la diversificación, que tiene que ver también con la adaptación a nuevos hábitos de consumo, como el auge del "tardeo" y el tiempo que se dedica al ocio: "Si empiezas con un spritz, no vas a pasar a cerveza, pero si empiezas con cerveza puedes llegar al vino. Estamos desarrollando opciones sin alcohol, de destilados, vinos, kombucha, cervezas y mixer. Cada vez hay más posibilidades de bebida y son de mayor calidad".

Rivera también avanzó una apuesta por la "funcionalidad". "Me imagino un sector más funcional. La gente vigila más lo que come y lo que bebe, pide algo cada vez más saludable. Abrazamos eso, la funcionalidad de las bebidas. Lanzaremos una cerveza con proteína no alcohólica. Eso viene para quedarse: que te tomes una cerveza 0,0 y te baje el colesterol", explicó.

Presentación del balance económico de Hijos de Rivera, este martes en el Museo MEGA.

Hacerse más internacional es otro gran reto de la cervecera. Su mercado exterior ocupa el 10% de su producción y en la estrategia hasta 2030 aspira a "multiplicar por tres" ese porcentaje. El proceso de internacionalización, dijo Rivera, marcará la expansión de la nueva fábrica de Estrella Galicia, que el próximo 19 de junio se inaugurará en el polígono de Morás (Arteixo).

"Creo que nos ven más grandes de lo que somos. Somos el cuarto grupo de cerveza del país: una hormiga, pero una hormiga atómica" Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera

"Hemos invertido casi 500 millones en la fábrica de cerveza más grande de España, solo en la primera fase. De la repercusión que tenga en el proceso de internacionalización dependerá el desarrollo de la segunda fase, que llevaría a invertir otros 200 millones", dijo.

La cervecera opera en 75 países y tiene diez filiales internacionales. Europa, América y Asia son los mercados exteriores en los que busca crecer, añadió Rivera.

Balance de 2024

"Creo que nos ven más grandes de lo que somos. Tenemos tres grupos por delante de nosotros con estrategias diferentes. Somos una hormiga, pero una hormiga atómica. Lo que intentamos es cumplir ese propósito de ser una big craft global impactando positivamente en la sociedad", recalcó el presidente ejecutivo.

Ignacio Rivera durante la presentación de los resultados de la compañía en 2024.

Cuando Ignacio Rivera expuso los resultados económicos de la compañía en 2024, arrancó diciendo que el año, de estancamiento en el mercado de la cerveza en España, había sido "intenso, de mucho trabajo e inversión". Hijos de Rivera elevó su facturación hasta cerca de los 900 millones de euros en 2024, casi un 7%, y redujo sus beneficios netos un 11%, hasta los 95 millones. En el horizonte de 2030, la aspiración es llegar a los 1.800 millones en ventas.