Estas son las 50 canciones con las que Zara celebra el medio siglo de su tienda en A Coruña

I feel love, una canción de Donna Summer del año 1977, es la banda sonora usada por el fotógrafo Steven Meisel en la grabación del vídeo 50 years. 50 icons, la pieza audiovisual protagonizada por medio centenar de icónicas modelos con la que Zara celebra desde el pasado viernes el medio siglo de la apertura de su primera tienda en el mundo, la de la calle Juan Flórez de A Coruña, reformada para la ocasión.

El tema musical es también parte de una lista de canciones que Zara ha subido a la plataforma de reproducción de música Spotify, compuesta por 50 éxitos que a lo largo de tres horas y 15 minutos celebran el aniversario especial de la tienda principal del grupo textil Inditex.

La playlist, que se llama 50 Zara, ordena su medio centenar de canciones por año de producción, de manera que la primera es de 1975 (That’s the way (I like it), de KC & The Sunshine Band) y la última de 2024 (DtMF, de Bad Bunny).

No hay más información en la lista de Spotify, que tiene un enlace desde la propia página web de Zara en el apartado "nuestra primera tienda", donde se pueden ver planos del reformado establecimiento y su inspiración arquitectónica. Se desconoce por tanto quién ha elaborado la selección de canciones y con qué criterios.

La elección recoge sobre todo mucho pop, con música disco, rock, rap, R&B y soul, entre otros estilos, en la voz de artistas y bandas reconocibles.

Entre los temas de KC & The Sunshine Band y Bad Bunny figuran por orden cronológico canciones de Madonna, U2, Elton John, Bonnie Tyler, The White Stripes, Alicia Keys, Eminem, Amy Winehouse, Coldplay, Harry Stiles, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Adele y la propia Donna Summer. Solo hay una artista española en la lista, Rosalía, con la canción Malamente-Cap.1: Augurio de 2017.

Esta es la playlist en Spotify del 50 aniversario de Zara: