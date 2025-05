Lara Neira, CEO de la tecnológica gallega Nigal: "Tuve más problemas por ser joven que por ser mujer"

Licenciada en matemáticas por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Lara Neira se especializó en estadística con un máster y se doctoró en inteligencia artificial por la Universidad de Edimburgo. Natural de Ribadeo (Lugo), trabajaba desde casa para una empresa de Reino Unido cuando decidió dar un giro a su vida.

Y es que según la propia Lara Neira cuenta, ella y sus compañeros querían generar valor en Galicia trabajando no solo en la comunidad sino también en una empresa asentada aquí. Fue así cuando decidieron crear Nigal, que nació justo antes de la pandemia para aprovechar el talento gallego.

¿Por qué fundasteis Nigal?

Fundamos Nigal junto al equipo que ya trabajaba conmigo antiguamente. Siempre digo que yo tengo un talento desde pequeñita, que es ayudar a las personas, y esto lo puedo hacer por medio de mi conocimiento, las matemáticas y una inteligencia artificial útil, sostenible y centrada en el cliente para asistir a las personas en su día a día. Desarrollamos varios productos que ayudan con ese conocimiento que tenemos a sectores estratégicos como el forestal.

El equipo de Nigal. Cedida

¿Cómo explicarías a qué se dedica Nigal a través de los productos que tiene?

Para el sector vitivinícola tenemos un proyecto que se llama Libatio, que nos permite monitorizar y analizar la calidad y el volumen del vino a tiempo real en las barricas de vino. La barrica absorbe cualquier líquido que se mete en ella, y esto en el sector vitivinícola español equivale a 11 botellas por habitante, contando a bebés y niños. Esto lo controlan con una varilla, y nosotros lo que hacemos es ahorrar el 50% del tiempo que les lleva todo el proceso.

En el sector forestal hemos desarrollado Notifor, que facilita que los maderistas puedan comunicarse con un simple clic con los ayuntamientos para notificar en tiempo real las talas y reduce en más de un 80% la tarea de administración. Isocrona, por otro lado, está enmarcado en el sector de la salud y ayuda a los servicios de emergencia a localizar las casas en el rural.

Usáis la inteligencia artificial en muchos sectores para hacer más fácil el día a día de las personas.

Exacto, estamos digitalizando las zonas rurales, y estamos también aplicando inteligencia artificial generativa para los clientes en cualquier ámbito, ayudando a la gente de nuestro entorno. La IA generativa ayuda muchísimo a reducir tareas administrativas, por ejemplo, a las Pymes, a las que asesoramos y aconsejamos.

"El problema es que la gente que no tiene conocimientos piensa que todo es mágico, que se entrena sola, y a veces cuesta que entienda que no es así: la IA generativa funciona porque lleva muchos años consumiendo datos" Lara Neira, fundadora de Nigal

¿Hacéis una labor de asesoramiento con cada una de las empresas?

Sí, quedamos con las Pymes y las grandes empresas sin compromiso y les proponemos lo que sería mejor: desde hacer webs hasta proyectos personalizados. Por ejemplo, a una tienda pequeña le hicimos un QR para la trazabilidad del marisco que vendía, porque necesitaba justificar que era gallego.

Los autónomos, por otro lado, dedican mucho tiempo a revisar Excel y otros documentos digitalizados en vez de dedicarse a otras cosas. A través de la IA generativa se puede reducir este tiempo para que puedan hacer el trabajo que les gusta.

¿Hay desconfianza alrededor de la inteligencia artificial?

Las grandes empresas son conscientes de las oportunidades que ofrece, de que la IA tiene que entrenarse y necesita datos. Otras personas piensan que toda la IA es como la IA generativa y no es así, porque la IA generativa son un tipo de modelos entrenados para el lenguaje, pero no para procesos industriales.

El problema es que la gente que no tiene conocimientos piensa que todo es mágico, que se entrena sola, y a veces cuesta que entienda que no es así: la IA generativa funciona porque lleva muchos años consumiendo datos. No hay muchas reticencias, pero sí cuesta hacer entender por ejemplo que ChatGPT es distinto.

Ahí entra también el tema de la regulación.

La regulación de la IA es distinta. La legislación lo que tiene que mirar es la ética de los modelos. Por ejemplo, ChatGPT fue entrenado en Estados Unidos y no siempre va a responder bien a preguntas de tu negocio en concreto. Pero no vamos a que lo haga bien o mal, vamos a la ética: es un modelo, y un modelo no tiene ética a menos que le enseñes que no puede generar determinados tipos de lenguajes.

El objetivo es que no vaya en contra de los principios humanos ni de la legislación actual en los diferentes países. Hay gente que usa un arma para ir de caza, y otra para matar: con la IA es lo mismo, Nigal la usa para ayudar a las personas pero otra gente puede hacerlo para aprovecharse. Ahí es donde entra la ética y la necesidad de regular su uso.

"Para poder desarrollar un producto tecnológico pierdes dinero, porque tienes que desarrollarlo antes de venderlo" Lara Neira, fundadora de Nigal

Vosotros regresasteis a Galicia para emprender. ¿Habéis encontrado facilidades?

Emprender es muy difícil. Aunque nosotros teníamos el conocimiento, la gente no te conoce y tienes que ir ganándote su confianza para poder entrar al mercado. Y somos gente joven, por lo que para poder financiarte y montar una empresa estás con la soga al cuello. Además, no hay prácticamente apoyo. Es decir, están muy bien las Business Factory, nosotros estamos encantados y seguimos manteniendo el contacto con las empresas, pero la ayuda no te llega a nada, es un impulso.

Después, prácticamente no hay ayudas que potencien el desarrollo de una startup en Galicia. Ayudas que van directamente a que una startup pueda desarrollar su producto de innovación y tecnológico hay muy pocas. La situación es complicada, tenemos que estar nosotros sin cobrar para poder pagar. No es una crítica, porque gracias a la administración estamos aquí, pero es difícil encontrar la forma de financiarte.

Para poder desarrollar un producto tecnológico pierdes dinero, porque tienes que desarrollarlo antes de venderlo. Así que sí, la situación es muy complicada en Galicia, y en España en general.

Eráis muy jóvenes cuando creasteis la empresa, y tú en particular mujer en un sector masculinizado. ¿Has encontrado problemas a lo largo del camino?

Quizá tuve suerte porque matemáticas, cuando yo la empecé, no la estudiaba nadie, éramos muy pocos. Con el tiempo, fui mejorando conocimientos y con eso detrás, no me encontré problemas. Tuve más problemas por ser joven y que no te conozcan que por ser mujer, por falta de contactos y finanzas. Y soy mamá, siempre digo que tengo tres hijos: los dos reales y Nigal, que fundé estando embarazada. Es complicado gestionar todo siendo mujer: la startup, los hijos, darte a conocer...

Cuando estaba en Escocia, era directora tecnológica de la empresa para la que trabajaba y en las reuniones siempre estaba rodeada de hombres, en alguna ocasión he sentido que no me escuchaban. Y ya en Galicia, en una reunión con otra empresa y los socios de Nigal, sentí que yo sobraba por ser joven y mujer. Por suerte, solo me pasó en esas dos ocasiones en toda mi vida, no es lo común, porque sí que siento que en general la gente me valora.

Las empresas son conscientes de que tienen que trabajar con todo tipo de conocimiento, y si no lo tienen en la empresa, tienen que buscarlo. Cada vez hay más centros multidisciplinares. Cuando voy a mesas redondas suelo ser la única mujer a menos que sea un evento centrado en la mujer como el de Quincemil y me tratan muy bien.

"Cuanto más unamos mujeres y hombres, mejor se trabaja, más productiva es la empresa y, por lo tanto, más rentable" Lara Neira, fundadora de Nigal

¿Hay cambios en cuanto a las carreras que eligen las jóvenes? ¿Las mujeres elegimos cada vez más carreras STEM?

Creo que el problema también está en que hay menos cantidad de mujeres que estudian este tipo de carreras, y por mucho que quieras crear una igualdad a nivel laboral, es muy complicado porque no estamos especializadas. No solo hace falta gente más multidisciplinar, sino también contar con equipos en los que haya mujeres y hombres.

¿Por qué? Porque son empresas más rentables. Cuanto más unamos mujeres y hombres, mejor se trabaja, más productiva es la empresa y, por lo tanto, más rentable. Es un mensaje que ha calado en el sector empresarial.

¿Hacia dónde evoluciona la presencia de las mujeres en las carreras científicas?

Si ves los datos, la mayor parte de la gente con notas altas que estudia medicina son mujeres. Los hombres con notas más elevadas tienden a ir a carreras como matemáticas o física. Las mujeres prefieren medicina antes que carreras técnicas per se.

Tendríamos que ver realmente cómo sería a nivel gustos si no hubiese nota de corte: yo creo que las mujeres seguirían apostando por carreras como medicina, magisterio, periodismo o integración social. Los hombres tienden a ingenierías, matemáticas, física... ¿Por qué? Porque es algo adquirido.

Lo que vamos a hacer es lo que hicieron otras mujeres en el pasado, el cuidado por sí a nivel genético va inherente en una mujer. Hay que cambiarlo: si piensas en un informático, piensas en un hombre. Es algo que vas adquiriendo, y el cambio tiene que inculcarse desde niños tanto en casa como en los colegios.

En mi casa, fui educada en todo como mi hermano, que es mayor que yo. Mi madre estudió una carrera, fue educada defendiendo que las mujeres podíamos hacer lo que quisiésemos. Ese impulso me ayudó a ver que podía hacer la carrera que quisiese, que las carreras no tenían género. Siempre me corregían cuando decía "eso es de niña" o "eso es de niño", porque "eso es de todos".

Tenemos que ser educadas en igualdad, jugar con legos desde pequeñitas, porque son juegos que tienen que ver con construir cosas, con el razonamiento y no solo con el cuidado. Es muy importante ver que cuanto más nos unamos las mujeres, más fuertes somos, pero es importante que nos unamos todos, hombres y mujeres, para llegar a esa igualdad tan necesaria.