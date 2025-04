Una conferencia online gratuita revela cómo convertir el cambio en motor de crecimiento

En un mundo empresarial que cambia constantemente, es clave que las empresas no solo se adapten a los cambios, sino que los vean como una oportunidad para crecer. Para lograrlo, es importante tener una actitud abierta, innovadora y estar atentos a las nuevas tendencias. Crear una cultura donde los equipos puedan probar ideas, aprender rápido y ajustarse a lo que viene es fundamental. Además, entender cómo funcionan los cambios disruptivos y qué hacen las personas o empresas que los lideran puede marcar la diferencia en tiempos de incertidumbre.

Bajo esta premisa, se desarrollará una nueva conferencia online gratuita organizada por Fundación Luckia, en colaboración con Wobi. Bajo el título Disrupción: cómo afrontarla, en este evento se ofrecerán herramientas concretas para aprovechar la disrupción como motor de crecimiento empresarial.

El evento se celebrará el próximo miércoles 23 de abril a las 16:00 horas. La inscripción es gratuita y ya está disponible en la web de Fundación Luckia.

El ponente de esta charla será Patrick Leddin, cofundador de Wedgewood Consulting Group y de Leddin Group, empresas dedicadas al desarrollo de liderazgo y cultura empresarial. A lo largo de la charla, Leddin profundizará en

A través de ejemplos reales y estrategias prácticas, se analizarán los cinco roles que desempeña la disrupción en el contexto empresarial, así como los factores clave que comparten los líderes capaces de convertir los retos en ventajas competitivas sostenibles.

Patrick Leddin es un reconocido experto en liderazgo, cultura organizacional y gestión del cambio. Con una sólida trayectoria como consultor en KPMG, Leddin fue también profesor universitario en la Universidad de Vanderbilt, donde impartió materias como estrategia corporativa, liderazgo en crisis y negociación. Además, es autor del best seller The Five-Week Leadership Challenge y coautor de Disrupt Everything!, dos obras de referencia en el ámbito del liderazgo transformacional.

¿Cómo asistir a esta conferencia?

Para asistir a esta conferencia online es necesario apuntarse en la web de Fundación Luckia. El acceso es gratuito. Las inscripciones cerrarán el martes 22 de abril a las 23:59 horas.

Con iniciativas como ésta, y gracias a la colaboración con entidades de referencia internacional como Wobi, la Fundación refuerza su compromiso con la formación continua de calidad y adaptada a los desafíos de la economía digital. Su objetivo es acercar conocimiento útil, riguroso y transformador a profesionales que quieran crecer o/y liderar con visión, agilidad e impacto en un entorno en constante evolución.