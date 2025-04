Inditex financiará la educación universitaria de 50 mujeres trabajadoras en Bangladés

Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, y Cherie Blair, rectora de Asian University for Women firman un acuerdo

Inditex y la Asian University for Women han lanzado un nuevo programa de becas destinado a apoyar la formación académica de las trabajadoras de fábricas textiles en Bangladés. Inditex destinará 3,75 millones de euros a la financiación de esta iniciativa que permitirá que 50 mujeres accedan a formación preuniversitaria y universitaria durante los próximos cinco años, brindándoles nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Cabe destacar, que la educación superior de las mujeres sigue siendo un asunto fundamental en Bangladés, donde el acceso de las mujeres a la universidad aumenta a un ritmo menor que la de los hombres. Con ello, la Asian University for Women (AUW) busca empoderar a mujeres de todos los orígenes para que puedan avanzar en su cualificación y convertirse en líderes en sus comunidades y lugares de trabajo y promotoras del desarrollo económico y cultural.

"En Inditex, creemos que empoderar a las mujeres a través de la educación es una de las maneras más efectivas de generar un cambio positivo y duradero en estas comunidades. Con la creación de este programa de becas, invertimos en el futuro de las mujeres trabajadoras, que son el corazón de nuestra cadena de suministro, brindándoles las herramientas para descubrir nuevas oportunidades e impulsar el progreso en sus comunidades", señaló el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras en una visita al centro educativo en Bangladés.

"En un momento en que la incertidumbre global ha alcanzado un nuevo nivel, la colaboración entre Inditex y Asian University for Women nos recuerda lo que realmente importa: las personas más vulnerables de nuestra sociedad deben tener la oportunidad de superar las circunstancias que limitan sus posibilidades en la vida. Felicito a Inditex por este compromiso de gran alcance que ayudará a fortalecer la capacidad de la Universidad Asiática para identificar talento donde pocos lo ven y apoyarlo para que también puedan contribuir a la construcción de un futuro mejor para sí mismas y para el mundo", agregó Cherie Blair, rectora de Asian University for Women.

Esta iniciativa, que comenzará el próximo año académico, permitirá a cincuenta mujeres trabajadoras de fábricas textiles en Bangladés cubrir sus gastos de alojamiento, matrícula y manutención durante cinco años. El proceso de selección e identificación de las beneficiarias del programa comenzará en las próximas semanas y se llevará a cabo en las fábricas de la cadena de suministro de Inditex en el país. Para ello, la Asian University for Women llevará a cabo sesiones informativas y las entrevistas personales y pruebas de selección en las fábricas participantes para todas las trabajadoras interesadas.