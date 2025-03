Cerca de 6.000 pymes y autónomos coruñeses solicitaron las ayudas PEL de la Deputación

El Plan de Emprego Local (PEL) de la Deputación da Coruña ha finalizado su periodo de solicitudes. Al cierre, estas subvenciones destinadas a pymes, microempresas y autónomos han alcanzado las 6.176 peticiones.

Desde el organismo provincial destacan el alcance de estas ayudas. Su presidente, Valentín González Formoso, declaró que esto demuestra "a consolidación do PEL como unha ferramenta útil para os pequenos negocios, autónomos e emprendedores da provincia e a necesidade de que as administracións sigamos implicándonos a fondo no apoio á creación de emprego".

Asimismo, resaltó su incidencia en municipios pequeños, donde estas subvenciones buscan fijar población afrontando el reto demográfico. En total, se repartirán 9 millones de euros dentro de cuatro líneas de ayudas.

Desde su creción, el PEL permitió crear más de 7.770 empleos en los sectores público y privado, apoyar a más de 2.700 empresas y beneficiar a más de 4.000 autónomos. También sirvió para impulsar la Rede Provincial de Coworking con 11 centros en funcionamiento.

Cerca de 1.500 solicitudes para la inversión en el rural

Dentro de la línea PEL-Emprende Investimento, hasta 1.437 pymes, microempresas y autónomos que trabajan en municipios de menos de 10.000 habitantes solicitaron esta ayudas.

Los concellos con más solicitudes fueron Santa Comba, Mazaricos, Melide, Arzúa, Vimianzo y Dumbría. Por sectores, destacaron la ganadería, agricultura, construcción, alimentación y servicios.

Casi 4.000 solicitudes por parte de autónomos

En el PEL-Autónomo/as, que subvenciona cuotas a la Seguridad Social, se alcanzaron las 3.892 solicitudes. De ellas, 3.648 corresponden a personas que no habían solicitado esta ayuda previamente.

Como novedad, esta línea eliminó el requisito de antigüedad, buscando favorecer la consolidación de proyectos empresariales de nuevos emprendedores.

Ayudas a la contratación

En el apartado de ayudas a la contratación, dentro de las PEL-Pemes se solicitaron un total de 847.

El PEL-Pemes Creación e Ampliación cubre el 70% de los costes de nuevos contratos, y contó con 662 solicitudes. Por su parte, el PEL-Pemes Mantemento, que cubre el 50% de costes salariales, registró 175 solicitudes.