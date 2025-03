Carmen Lence: "Es fundamental cambiar la visión anticuada que se tiene de lo que es vivir en el rural"

Es la única mujer al frente de uno de los top 10 grupos lácteos en España. Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence, ha sido elegida por tercera vez como 'Top 100 Mujeres Líderes en España'. Una distinción que, asegura, le "permite aportar una visión diferente a un sector tradicionalmente masculino", confiesa esta empresaria gallega, quien ya pasa a ser honorífica tras ser seleccionada tres veces.

"Es un verdadero orgullo", afirma Lence, una empresaria exitosa en Galicia que busca poner en valor el rural gallego, y en particular a la mujer que allí trabaja.

Y como mujer, Carmen Lence se define como "valiente, trabajadora, curiosa, creativa y con un fuerte sentido del compromiso". Un compromiso que pone de manifiesto en cada una de las acciones empresariales que lleva a cabo, y con la que ha logrado disparar los beneficios de una empresa que asumió, casi de manera precipitada, tras el fallecimiento de su padre en 2019.

Hace seis años, abandonó su vida en Bostón y regresó a Galicia. Confiesa que fue "un momento de vértigo", pero que sin duda lo volvería a hacer: "estoy convencida de que fue la decisión correcta".

Un año más, elegida mujer top 100 de España. ¿Qué supone este galardón?

Este reconocimiento es un honor y una alegría, pero sobre todo, una responsabilidad. No se trata solo de un premio personal, sino de la oportunidad de dar visibilidad al liderazgo femenino y a las mujeres que, muchas veces en el anonimato, están transformando la sociedad con su trabajo y esfuerzo. Mi mención especial, es para las mujeres del rural, que son clave en la lucha contra la despoblación y en la creación de empleo y oportunidades en nuestros pueblos.

Este año, si cabe, más especial, al convertirse en honoraria. Una gran responsabilidad.

Entrar en el grupo de las Top 100 Honoraria, tras haber sido reconocida tres veces en la categoría de empresaria, es un verdadero orgullo. Pero más allá de la satisfacción personal, lo que realmente importa es la responsabilidad que este reconocimiento implica. Para mí el verdadero éxito no está en los premios, sino en la posibilidad de ser un agente activo de cambio que pueda tener un impacto positivo en la sociedad.

Este reconocimiento me ayuda a tener más visibilidad y me motiva a seguir impulsando tres pilares que considero esenciales. Primero, el futuro del rural, con un enfoque especial en apoyar a la mujer rural. Porque sin un rural con futuro no habrá soberanía alimentaria ni sostenibilidad ambiental, económica y social en el largo plazo. La igualdad de género, porque un mundo en igualdad es un mundo mejor para todos. Y por último, el fomento del deporte, porque enseña valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la confianza en uno mismo, fundamentales no solo para tener éxito en la vida, también para sentirse satisfecho con ella.

Recientemente se ha conmemorado el Día de la Mujer. ¿Cómo se define como mujer?

Me defino como una mujer valiente, trabajadora, curiosa, creativa y con un fuerte sentido del compromiso. Creo en el esfuerzo, en la mejora continua y en el liderazgo basado en la responsabilidad, el ponerse al servicio de los demás y el ejemplo. También me considero una buena madre, esposa, hija, hermana y amiga. Definitivamente soy una persona de personas.

Con 25 años se fue de casa para cultivar un futuro profesional que le ha llevado a vivir por diferentes países. ¿Qué le ha aportado la experiencia de vivir en diferentes puntos del mundo? ¿Cree que brinda beneficios a la hora del desarrollo tanto personal como profesional?

Vivir en distintos países te obliga a salir de tu zona de confort, te enseña a adaptarte, a entender otras culturas y a ver el mundo desde perspectivas diferentes. Profesionalmente, te da una visión más global y te ayuda a desarrollar habilidades clave como la flexibilidad, la resiliencia y la capacidad de tomar decisiones en entornos diversos sin dar nada por descontado. En lo personal, aprendes a valorar tus raíces y a apreciar lo bueno de cada lugar. También aprendes que puedes crear tu propia “familia” allí a donde vayas, porque familia también pueden ser esos amigos que están ahí cuando los necesitas. Me siento muy afortunada de haber podido vivir esas experiencias.

"Cuando mi padre falleció, supe que tenía que tomar una decisión: o vendía, o dejaba la empresa en manos de directivos, o me volvía a Galicia y me ponía al frente"

Tras años de carrera profesional en el extranjero, con la muerte de su padre decide emprender rumbo de vuelta y ponerse al frente de la empresa familiar. ¿Era algo que en algún momento se había imaginado? ¿Cómo recuerda ese momento en el que deja todo atrás y empieza de cero?

Si que contaba con la posibilidad de que acabaría liderando la empresa familiar. De hecho, me fui de mi casa a los veintitantos años diciéndole a mi padre que si algún día quería estar al frente de la empresa, lo mejor para mí era irme y aprender, no solo otras maneras de hacer las cosas, sino también cuál era mi verdadero valor. Esto es muy importante para tu autoestima. Estar siempre a la sombra de una persona tan poderosa como era mi padre, puede ser un reto para desarrollar una saludable confianza en uno mismo. Cuando mi padre falleció, supe que tenía que tomar una decisión: o vendía, o dejaba la empresa en manos de directivos, o me volvía a Galicia y me ponía al frente. Fue un momento de vértigo, pero también de amor y respeto hacia mi padre y todos los que ayudaron a construir el Grupo familiar. Hay que valorar el trabajo y la lucha de los demás y la mejor manera es dandole continuidad, haciendo que cada día se sientan orgullosos de formar parte de algo más grande de lo que podríamos conseguir como individuos. Sabía que no sería fácil, pero tenía claro que podía aportar mucho y que no iba a dejar que el esfuerzo de toda una vida se perdiera. Hoy estoy convencida de que fue la decisión correcta.

¿Le gustaría haber continuado con su vida en Boston?

Me encantaba mi vida en Boston, pero nunca miro atrás con nostalgia. Creo que cada etapa tiene su sentido y su aprendizaje. Regresar fue un gran desafío, pero también una oportunidad increíble de hacer algo grande en mi tierra, de contribuir al desarrollo del rural gallego y de liderar un proyecto con impacto.

En apenas cinco años, los números de la empresa han experimentado un crecimiento notorio. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la fórmula para lograr ese crecimiento en tan corto periodo de tiempo?

No hay fórmulas mágicas. Ha sido el resultado de mucho trabajo y dedicación, de transformar la cultura de la empresa hacia la responsabilidad personal y la mejora continua, de profesionalizar la gestión y de apostar por la innovación y la sostenibilidad. También hemos reforzado nuestra relación con los ganaderos y la gran distribución, además de haber mejorado la eficiencia en toda la cadena de producción.

Como decía Thomas Edison;”El éxito es 1% inspiración y 99% transpiración.” — Y de cara al futuro, ¿cuáles son los planes de Leche Río?

Queremos seguir creciendo y diversificando nuestra oferta con productos innovadores y saludables, como nuestra línea de productos de proteínas OptiMilk. También estamos invirtiendo en sostenibilidad, en digitalización y en mejorar la eficiencia de nuestras fábricas. Mi objetivo es seguir creciendo y siendo una empresa que realmente hace una diferencia positiva para el rural y la sociedad.

¿Es la sostenibilidad uno de los principales retos del sector? ¿Cómo se avanza al respecto?

Sin duda. La sostenibilidad ya no es una opción, es una necesidad. En Grupo Lence estamos comprometidos con reducir nuestra huella ambiental, mejorar la eficiencia energética y trabajar en modelos de economía circular. Queremos que nuestra leche sea sostenible desde el origen hasta el consumidor.

Uno de los compromisos de Leche Río es poner en valor el rural. ¿Cómo ve el rural gallego?

El rural gallego tiene un potencial enorme, en parte gracias al sector lácteo. Galicia produce más del 40% de la leche que se consume en España y es la novena región productora de Europa. Lo bueno, es que es una de las pocas regiones en España donde la producción sigue creciendo. Y esto a pesar de que cada año se cierran ganaderías, en parte debido a la dificultad para atraer trabajadores, además de la falta de relevo generacional. Pero no podemos permitir que se vacíe, porque sin él, perdemos nuestra soberanía alimentaria, biodiversidad y cultura.

"Actualmente, 2 de cada 3 personas que abandonan el rural son mujeres en edad fértil, lo que no solo acelera el problema de la “España vaciada”, sino que también compromete la sostenibilidad de nuestra producción agroalimentaria"

Ciertas profesiones del rural se están perdiendo por falta de relevo generacional. ¿Qué se puede hacer para evitar esta sangría?

Para evitar la pérdida de profesiones en el rural por falta de relevo generacional, es fundamental cambiar la visión anticuada que se tiene de lo que es vivir en el entorno rural y generar oportunidades atractivas para que las nuevas generaciones, especialmente las mujeres, decidan quedarse. Actualmente, 2 de cada 3 personas que abandonan el rural son mujeres en edad fértil, lo que no solo acelera el problema de la “España vaciada”, sino que también compromete la sostenibilidad de nuestra producción agroalimentaria. La falta de presencia femenina en órganos de decisión del sector, junto con la sobrecarga de responsabilidades en el hogar y la falta de incentivos para emprender en el campo, agravan la situación.

Desde Grupo Lence apostamos por cambiar esta realidad visibilizando el papel de las mujeres como motor de transformación en el rural. Con iniciativas como nuestra campaña “Actitud Río: puro Coraje”, donde mostramos ejemplos de ganaderas que lideran empresas modernas y digitalizadas, desafiando estereotipos y demostrando que el rural tiene futuro. Para garantizar el relevo generacional, es clave fomentar el acceso a formación, digitalización y financiación para los jóvenes, además de concienciar sobre el impacto de nuestras decisiones diarias, como el consumo de productos locales. Es un esfuerzo de todos, consumidores, administración local, nacional y europea, y el propio ganadero y agricultor que también tienen que creer en el futuro del rural y animar a sus hijos a continuar con el negocio familiar.

Es la única mujer al frente de un grupo lácteo en España. ¿Qué visión aporta una mujer a este sector tan masculinizado?

Ser la única mujer al frente de uno de los top 10 grupos lácteos en España me permite aportar una visión diferente a un sector tradicionalmente masculino. Quizás una sensibilidad especial hacia los retos que enfrentan las mujeres en el rural, pero también a los retos que enfrentan las mujeres en la industria y no me refiero solo a puestos de liderazgo. Existe un sesgo de género inconsciente que afecta no solo a hombres, sino también a mujeres, que hace que determinados trabajos, como operarios, conductores de carretillas o técnicos de mantenimiento, sigan viéndose como “masculinos”. Esto supone un reto tanto para las empresas, que tienen dificultades para cubrir estos puestos, como para las mujeres, que pierden el acceso a empleos bien remunerados dentro del sector industrial. Desde mi posición, doy visibilidad a estos asuntos y me preocupo de impulsar iniciativas para superarlos.

También, considero que aporto un estilo de liderazgo inclusivo, colaborativo y con propósito, dando visibilidad a temas que quizás antes no se trataban de la misma manera. Creo en la importancia de generar un entorno de trabajo más diverso y en demostrar, con el ejemplo, que el talento y la capacidad no dependen del género. Cambiar esta mentalidad no solo es una cuestión de igualdad, sino también de competitividad y sostenibilidad para el sector.

Las mujeres siguen ocupando menos puestos directivos que los hombres. ¿A qué cree que se debe?

A una mezcla de factores: barreras culturales, sesgos de género inconscientes, falta de referentes femeninos y, en algunos casos, la dificultad de conciliar.

Por suerte, esto está cambiando, pero todavía hay que seguir trabajando en políticas que impulsen el talento y acceso al empleo sin distinción de género y la educación tanto de hombres como de mujeres sobre el sesgo de género inconsciente.

Mujer y defensora del emprendimiento. ¿Cree que es más complicado emprender en Galicia que en otros lugares?

Según el Informe GEM Galicia 2023-2024, solo el 27% de los gallegos percibe oportunidades para emprender, situándose por debajo de la media española del 31%. Factores como el tamaño de las empresas, en ocasiones la falta de buenas infraestructuras TIC, y también de carreteras, especialmente en Lugo que, desafortunadamente, es la provincia peor comunicada de toda Galicia, supone dificultades para el emprendimiento.

Sin embargo, Galicia también ofrece oportunidades únicas. La riqueza de su entorno rural y la calidad de vida pueden ser atractivos para emprendedores que busquen nichos específicos o proyectos vinculados al medio rural. Es fundamental que las políticas públicas se orienten a mejorar las infraestructuras, facilitar el acceso a recursos y formación, y fomentar una cultura emprendedora que incentive a más personas a iniciar sus propios proyectos en Galicia.

Y para terminar, una confesión: ¿Cuál es su secreto mejor guardado?

La verdad es que no soy una persona de secretos. Me gusta vivir con honestidad siendo congruente con mis principios y valores. Para mí, el verdadero éxito está en vivir la vida con autenticidad y generosidad de manera que al final de tus días te puedas sentir contenta conmigo misma, sin secretos que llevarte a la tumba ni nada de lo que arrepentirte. Simplemente poder irte en paz con la satisfacción de haber contribuido a dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontraste.