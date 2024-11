Mil personas asistieron al encuentro "100 Consejos Santander" celebrado en Santiago

La décima edición del encuentro «100 consejos» reunió esta mañana a alrededor de mil personas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela. En él, diez ponentes analizaron la realidad empresarial desde diferentes perspectivas y ofrecieron propuestas que los emprendedores pueden implementar en sus proyectos.

Joaquín Dosil, presidente de Libredón y promotor del encuentro, explicó en la apertura del acto que «a través de 100 consejos, pretendemos que los asistentes se paren a reflexionar y reciban algunas de las experiencias y consejos de empresas de ámbito autonómico, nacional e internacional».

Joaquín Dosil. Closet Comunicación.

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, defendió el rol femenino en el plano laboral. Señaló que «es imposible encontrar, en cualquier ámbito profesional, mujeres que no estén preparadas. Si no se encuentran es porque no se buscan». Además, manifestó que «el líder surge en los momentos en los que hay problemas y, entonces, tiene que dar confianza al equipo para que se consigan soluciones eficaces. De las personas de las que más he aprendido son de aquellas a la que no me apetecía oír».

Beatriz Corredor. Closet Comunicación.

Roberto Tojeiro, presidente del Grupo Gadisa, destacó la importancia de la humildad: «No he visto a ningún soberbio llegar lejos». Además, subrayó que «ser y actuar siendo la misma persona y profesional, con coherencia, nos da tranquilidad. Y, para defender el camino propio, hacen falta un punto de rebeldía y mucho inconformismo».

Luis Isasi Fernández de Bobadilla, presidente de Santander España, manifestó que «el ego mata el ego. Hay que tratar de entender a los demás y tener empatía; intentar contratar a gente que sea mejor que uno. El ejecutivo que tiene miedo a perder su puesto ficha a gente mediocre y empeora el capital humano de la empresa». «La gente cambia de trabajo por dos razones: porque la curva de aprendizaje se vuelve plana y porque tiene un mal jefe o jefa», meditó.

Tomás Villén, CEO de Porsche Ibérica, expuso que «cuando las cosas son difíciles, nosotros somos mejores porque nos encanta competir». También recomendó a los rookies «apoyarse en un buen coach».

Juan Sucunza, vicepresidente ejecutivo del Grupo Eulen, afirmó que «la autocrítica es muy importante». «Mi consejo para las empresas que buscan alianzas es poner el activo o parte del activo en las mejores manos. Hay que buscar lo que no se tiene; gente que te pueda complementar», agregó.

José Armando Tellado, CEO del Capsa Food, puso en valor el factor humano de las compañías: «Recomiendo poner a las personas en el centro, rodearse de un buen equipo y contar con buena gente que comparta tu propósito. Cuidarlos es sinónimo de ayudarles a crecer y, para eso, hay que dedicar tiempo a conocerlos». «No hay atajos para el éxito; hay que hacer las cosas despacio y bien», apostilló.

José Armando Tellado. Closet Comunicación.

Simón Pedro Barceló, presidente del Grupo Barceló, habló sobre la importancia del turismo y apuntó que «si nos esforzamos un poco más cada día, a todos nos va a ir mucho mejor».

Una de las novedades de esta edición de 100 consejos fue el vis a vis de emprendedores que protagonizaron Águeda Ubeira, CEO de Vanetta Food, y Emilio Froján, CEO de Velca. Él destacó que «a veces, para emprender no tienes que ser el primero, sino enfocarte en ser el mejor».

Clausura a cargo de Alfonso Rueda

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, fue el décimo y último ponente del encuentro, encargado, además, de clausurar el acto. Afirmó que «la confianza empresarial en Galicia está a niveles muy aceptables. No hay que demonizar a la clase empresarial, como hacen desde algunas esferas políticas. Y no hay que olvidar que muchos inversores quieren venir a Galicia porque aquí tenemos lo necesario para producir energías verdes».