La Universidade da Coruña organiza una feria de emprendimiento y empleo: así puedes inscribirte

La Universidade da Coruña organizará la segunda edición de IMPULSA-T, la feria de emprendimiento y apoyo al empleo que busca conectar a empresas y entidades con el estudiantado de la UDC de todas las titulaciones. Será los días 22 de octubre en el pabellón de deportes del Campus de Elviña en A Coruña y el día 29 de octubre en el Campus Industrial de Ferrol.

Durante las dos jornadas, será un espacio de encuentro para empresas y alumnado, con el objetivo de favorecer el conocimiento mutuo, explorar oportunidades profesionales y contribuir a impulsar el futuro laboral y emprendedor del entorno.

La iniciativa está impulsada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y por el Vicerrectorado del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social de la UDC. Además, cuenta con la colaboración de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia.

Cómo será la feria de empleo en A Coruña

La programación del 22 de octubre comenzará a las 10:00 horas y, a las 10:30, tendrá lugar el acto de inauguración y un recorrido por el recinto ferial. A las 12:00 horas está prevista la entrega de los Santander X Spain Awards a Proyectos Emprendedores Universitarios 2026, del Santander X Spain Award | Startup Universitaria 2026 y de los premios de la tercera edición de los Trabajos de Fin de Estudios en Emprendimiento de la UDC.

La jornada incluirá también sorteos presenciales, previstos para las 13:15 y las 17:50 horas, así como encuentros con las empresas participantes y actividades para facilitar el contacto entre el estudiantado y el tejido empresarial.

En el caso del Campus de Elviña, la jornada contará con un espacio ferial en el que estarán representadas 40 empresas y entidades de diferentes sectores. La feria se estructurará en cuatro espacios temáticos que permitirán al estudiantado acercarse al mundo profesional desde distintas perspectivas. También ofrecerá encuentros directos, sorteos, recursos audiovisuales y un muro de las ideas.

Los espacios serán los siguientes:

El espacio COÑECE-T acogerá actividades de selección y formación a través del juego, así como dinámicas propuestas por las empresas participantes. En el programa provisional figuran sesiones de STAC, Decathlon, Nauterra y Deloitte, además de dos actividades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

acogerá actividades de selección y formación a través del juego, así como dinámicas propuestas por las empresas participantes. En el programa provisional figuran sesiones de STAC, Decathlon, Nauterra y Deloitte, además de dos actividades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Por su parte, ACTIVA-T concentrará actividades de formación, empleo, emprendimiento e innovación orientadas a mejorar la preparación y la inserción laboral del estudiantado. La programación incluye el taller práctico 'Aprendiendo a emprender', de 10:30 a 12:00 horas, y un espacio de encuentro con entidades y recursos de apoyo al empleo y al emprendimiento entre las 15:00 y las 18:00 horas.

concentrará actividades de formación, empleo, emprendimiento e innovación orientadas a mejorar la preparación y la inserción laboral del estudiantado. La programación incluye el taller práctico 'Aprendiendo a emprender', de 10:30 a 12:00 horas, y un espacio de encuentro con entidades y recursos de apoyo al empleo y al emprendimiento entre las 15:00 y las 18:00 horas. Por último, EMPRENDE-T, bajo el lema Proyectos en Acción, permitirá descubrir iniciativas emprendedoras surgidas en la UDC y conocer las experiencias de personas que están desarrollando sus proyectos.

Participarán empresas como ABANCA, Accenture, AGEINCO, Altia, Antea Group, Auren Auditores, Balidea, BDO, Clúster de Turismo de Galicia, COGAMI, Ayuntamiento de A Coruña, Decathlon, Deloitte, Denodo, Finsa, Gadisa, Garrigues, Grupo Eulen, Grupo Intaf, Grupo Tragsa, Hijos de Rivera, Indoneea Retail SL, Indra Group, Innogando, Inserta Empleo, Management Solutions, Nauterra, Navantia, Nordés Ancín/Nordés Edge, NTT DATA, Nunegal Consulting, Nunsys Group-Inycom, Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España SL, Quest Global, Reganosa, Repsol, Constructora Sanjosé SA, STAC y Tecdesoft, además de otras entidades y organizaciones.

Cómo será la feria de empleo en Ferrol

En el caso del Campus Industrial de Ferrol, el próximo 29 de octubre se celebrará la cuarta edición de la Feria de Empresas y Talento FESTALENT en el Pabellón Municipal de Esteiro. La zona expositiva estará abierta de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, mientras que de 18:15 a 19:15 horas tendrá lugar una conferencia de clausura en el Salón de Actos Concepción Arenal.

La feria reunirá en esta edición a más de 50 empresas e instituciones procedentes de sectores tan diversos como el naval, el industrial, el metalmecánico, la energía, la madera y el diseño, el textil y la moda, las consultoras de selección, así como colegios profesionales, clústeres empresariales y otras entidades de referencia en el ámbito de la empleabilidad y el emprendimiento.

De este modo, FESTALENT se consolida como uno de los principales puntos de encuentro entre el estudiantado, las personas tituladas y el tejido socioeconómico del entorno.

Cómo inscribirse en la feria de empleo

Las personas interesadas en asistir deberán formalizar previamente su inscripción a través de la página web. Además, podrán compartir su currículum y consultar las ofertas de empleo de las entidades participantes mediante una aplicación web habilitada específicamente para el evento.

La jornada concluirá en el salón de actos del campus con una ponencia sobre la importancia de la marca personal y empresarial para el posicionamiento profesional y de los proyectos de emprendimiento.

En definitiva, serán dos jornadas que supondrán una oportunidad para que el alumnado conozca de primera mano las necesidades de las empresas, identifique posibles salidas profesionales y se acerque a los recursos disponibles para transformar sus ideas en proyectos emprendedores.

El programa completo y la información sobre las empresas participantes pueden consultarse en la web de IMPULSA-T de la Universidade da Coruña.