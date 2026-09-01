El innovador proyecto de Svitlana en Santiago: "El objetivo es que el cliente se dedique a vivir"

Svitlana Nekhai lleva dos años en Santiago de Compostela. Tras aprender castellano y realizar un programa Erasmus para jóvenes emprendedores, se siente preparada para devolverle a la ciudad todo lo que le ha dado en este tiempo y quiere impulsar Clean&Home, un servicio de asistencia integral para el hogar.

"No es simplemente una empresa de limpieza. La idea es que una persona tenga un único contacto de confianza y pueda delegar las cosas que van surgiendo en casa: limpieza, compras, recados, cuidado de mascotas, recoger a los niños... Y organizar lo que haga falta. El objetivo es que el cliente deje las preocupaciones de la casa en nuestras manos y se dedique a vivir", señala Nekhai.

Esta vecina de Santiago ha pensado mucho sobre este proyecto que quiere convertir en realidad, aunque antes necesita comprobar si la ciudadanía está dispuesta a pagar por el servicio. "No quiero saber solamente si les parece una buena idea o no, quiero conseguir clientes reales. Si hay clientes, el negocio continúa; si no, busco otra idea", explica la emprendedora.

Svitlana Nekhai tenía una empresa en su lugar de origen, aunque en un sector diferente. Ahora, quiere lanzar en la capital gallega Clean&Home para contribuir con sus conocimientos en gestión y conseguir que los clientes de la futura empresa puedan acceder a profesionales especializados en diferentes áreas de forma ágil y segura.

La emprendedora explica que esto permitirá a los ciudadanos disponer de más tiempo para hacer otras cosas, organizando su tiempo libre para dedicarlo a aquello que más les apetece (o necesitan) hacer.

Visitas de tres horas

El servicio se prestará por "visitas de tres horas", que se usarán para realizar diferentes tipos de trabajos en el hogar. La limpieza estará siempre incluida, pero a mayores se podrán solicitar otros servicios como pequeñas tareas de fontanería o electricidad, tareas de lavandería y planchado o cuidado y paseo de mascotas.

Más allá de esto, el cliente podrá solicitar que la persona que realice el servicio vaya a hacer algún recado como la recogida de pedidos o la compra semanal, por ejemplo, para facilitar el día a día de quienes residen en la vivienda.

Será el cliente, además, el que decida cuántas veces al mes quiere estas visitas, que tendrán un coste de 70 euros por las tres horas. Unas visitas en las que los profesionales revisarán las necesidades del hogar, anticipándose a las próximas tareas, además de realizar aquellos servicios por los que han sido llamados.

Svitlana Nekhai explica a Quincemil que está en proceso de dar de alta la empresa mientras investiga la viabilidad de su proyecto. "Me encanta España y los españoles. Quiero vivir aquí, la ciudad de Santiago es mágica", confiesa esta emprendedora que se ha enamorado de la capital gallega en dos años.