Vertical Summit llega a A Coruña con ponentes de referencia de toda Galicia

A Coruña acoge hoy la tercera edición de Vertical Summit, un foro empresarial que reunirá a destacados profesionales, directivos, emprendedores y representantes institucionales de toda Galicia para analizar las tendencias que están transformando el mundo de la empresa, la tecnología, el marketing, la innovación y el liderazgo. El encuentro, organizado por Diesemm, se celebra en el Club Cámara Noroeste y volverá a convertirse en un espacio para el networking, la generación de oportunidades y el intercambio de conocimiento.

El evento contará con la participación de un amplio cartel de expertos procedentes de compañías líderes, instituciones y organizaciones empresariales. Entre los ponentes e invitados confirmados figuran Águeda Ubeira, CEO de Vanetta Food; Alberto Álvarez, socio de Álvarez Real; Alberto Cochón, CEO de Alo Ventures y partner de IA Tales; Alfonso Gutiérrez, presidente de Visual MS; Ana Vázquez, socia y directora de PROX Consultores; Ángel Pidal, CEO de Grupo Nortempo; Belén Correa, CEO de Galicia de Moda; Belén Varela, escritora y experta en personas y recursos humanos; Carlos García, de Lua Gaming; Consuelo Luces, directora de Marketing de Altia; Cristina Delgado, presidenta y fundadora de Women in Retail; David Bello, CEO y fundador de IPGlobal Tech Hub; David Suárez, CEO de Diesemm; Fadel Hamza, directora de Marketing de WM Clinics, Clínicas Dorsia, Clínicas Origen y WM Hospitals; Hugo Botana, de Lua Gaming; Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; Iván Domínguez, cocinero y propietario del restaurante Nado; Joaquín Dosil, CEO de Libredón; José María López Bourio, presidente de PRORURAL; Juan Luis Vázquez, CEO de Casa de Outeiro; Laura Rodríguez, directora de Hércules Ediciones; Lola Crespo, CEO de Ñamlicioso y NOR Oyster; Luis Galbán, director de negocio adquiriente de GetNet by Santander; Manuel Escourido, representante de la Universidade da Coruña; Raquel Ramos, Business Key Account Manager de IKEA; Rocío Pazos, responsable del área Noroeste de Santander; Sofía Toro, gerente del Clúster Galego da Industria do Deporte; Xosé González, conselleiro de la Xunta de Galicia; Xosé Luis Reza, socio consultor de IUNI y presidente del Clúster Ecommerce Galego; y Yago Fernández, CMO en Cero de Costa y Head of Growth en Tales Ventures.

La inauguración institucional estará encabezada por el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, junto a David Suárez, director de Diesemm.

A lo largo de la jornada se abordarán cuestiones como el posicionamiento de marca, la transformación digital, la inteligencia artificial, la innovación empresarial, el liderazgo, la cultura organizacional, el comercio electrónico, la inversión y las nuevas estrategias de crecimiento. El programa combinará ponencias, entrevistas y espacios de networking diseñados para facilitar el intercambio de experiencias entre profesionales de diferentes sectores.

Con esta tercera edición, Vertical Summit consolida su posición como uno de los encuentros empresariales de referencia en Galicia, reuniendo en A Coruña a algunas de las voces más influyentes del panorama económico y empresarial de la comunidad.