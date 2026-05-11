Estos son los 15 referentes del emprendimiento en Galicia en 2026
Quincemil y Treintayseis, con la ayuda del emprendedor Emilio Froján, desvelaron en The Way Summit la lista de los 15 referentes del emprendimiento gallego en 2026
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El ecosistema emprendedor gallego ya tiene nuevos protagonistas. En el marco de una nueva edición de The Way Startup Summit, los medios Treintayseis y Quincemil, con la colaboración de la profesora Loreto Fernández, directora de GEM Galicia, y de los emprendedores Carlos Blanco y Rubén Ferreiro, han elaborado el ranking de los 15 referentes del emprendimiento en Galicia en 2026.
La iniciativa busca reconocer a perfiles que destacan por su capacidad de innovación, liderazgo y contribución al crecimiento de un sector cada vez más relevante en la comunidad gallega. La lista fue presentada por Emilio Froján, CEO de Velca, cofundador de Semente Capital y colaborador de Treintayseis.
Además de los quince referentes del año, también se eligió al emprendedor/a gallego del año, que en este 2026 ganó Águeda Ubeira, la cofundadora y CEO de Vanetta Food, la empresa de comida vegana. Águeda subió al escenario a dar unas palabras de agradecimiento tras la presentación de lo quince referentes.
Los 15 referentes del emprendimiento gallego
- Carmen Pumariño, directora de inversiones en Zubi Capital y presidenta de Startup Galicia. Este año ha sido reconocida en los Women Startup Awards.
- Pablo Campos, COO de Bit2Me, profesor de finanzas y operaciones, inversor y cofundador de Unitatea Capital, además de inversor en Zubi Capital y CEO de Masterchef World.
- Diego López Fernández, cofundador y CEO de Cluber, plataforma en la nube para la digitalización de clubes deportivos y administraciones. También es cofundador de siguetuliga.com.
- Inés Ures, cofundadora del fondo de inversión Real Ventures y CEO de Arpías, además de inversora en startups como Vicio o Bund.
- Pedro Pestana da Silva, fundador y CEO de Marosa, scaleup especializada en IVA y tecnología tributaria en Europa.
- Águeda Ubeira, CEO y cofundadora de Vanetta Food, empresa que reinventa recetas tradicionales gallegas y asturianas en versión vegana.
- Fernando Gómez, fundador y CEO de boardFy, plataforma SaaS centrada en precios y competencia dentro del eCommerce.
- Rubén Gil, CEO de Vig-Sec Drone, firma especializada en formación de pilotos de drones para emergencias y seguridad.
- David Camba, fundador y CEO de Birdmind, compañía que transforma residuos en tableros ecológicos. Ha sido reconocido con el premio AJE Galicia.
- Pilar Vila, CEO y fundadora de Forensic & Security, empresa especializada en ciberseguridad y análisis forense digital.
- Silvia Sánchez Añón, CEO de Casas Cube, constructora que apuesta por viviendas industrializadas y eficientes.
- Manuel Ferreira, CEO de Adcities, compañía tecnológica centrada en transformar la publicidad exterior. En el último año captó tres millones de euros de inversión.
- Ana Corredoira, fundadora de As Vacas de Ulloa, reconocida por el Ministerio para la Transición Ecológica con el Premio Extraordinario de Medioambiente 2021.
- Pedro Ojea, cofundador de la comunidad de inversión Semente Capital y uno de los business angels más activos de Galicia.
- Efrén Álvarez, cofundador y CEO de Wetaca, empresa de comida a domicilio basada en platos frescos y elaborados por chefs.