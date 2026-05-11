Estos son los 15 referentes del emprendimiento en Galicia en 2026

El ecosistema emprendedor gallego ya tiene nuevos protagonistas. En el marco de una nueva edición de The Way Startup Summit, los medios Treintayseis y Quincemil, con la colaboración de la profesora Loreto Fernández, directora de GEM Galicia, y de los emprendedores Carlos Blanco y Rubén Ferreiro, han elaborado el ranking de los 15 referentes del emprendimiento en Galicia en 2026.

La iniciativa busca reconocer a perfiles que destacan por su capacidad de innovación, liderazgo y contribución al crecimiento de un sector cada vez más relevante en la comunidad gallega. La lista fue presentada por Emilio Froján, CEO de Velca, cofundador de Semente Capital y colaborador de Treintayseis.

Además de los quince referentes del año, también se eligió al emprendedor/a gallego del año, que en este 2026 ganó Águeda Ubeira, la cofundadora y CEO de Vanetta Food, la empresa de comida vegana. Águeda subió al escenario a dar unas palabras de agradecimiento tras la presentación de lo quince referentes.

Los 15 referentes del emprendimiento gallego