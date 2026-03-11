De dejar papeles en buzones a tener cinco centros deportivos: la historia de Crys Dyaz

Antes de convertirse en una de las entrenadoras personales más conocidas en España, Crys Dyaz comenzó su proyecto profesional de una forma mucho más sencilla.

“Cogí mi camilla y empecé dejando papelitos en buzones para ver si alguien me llamaba”.

Así recordó sus inicios esta madrileña de familia gallega durante el Foro Mujeres Referentes de Quincemil, donde explicó cómo pasó de atender a sus primeros clientes a domicilio a dirigir hoy varios centros deportivos.

Del deporte de élite al emprendimiento

Dyaz fue nadadora de la selección española antes de iniciar su carrera como entrenadora personal y fisioterapeuta.

Tras dejar la competición, decidió trasladar los valores que había aprendido en el deporte de élite —disciplina, constancia y esfuerzo— a un proyecto empresarial centrado en la salud y el bienestar.

Su objetivo era acercar el deporte a personas que no necesariamente tenían una relación previa con la actividad física.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026: Entrevista Crys Dyaz

Un proyecto que no ha dejado de crecer

Con el paso del tiempo, el proyecto fue creciendo gracias al boca a boca entre clientes.

“Una persona repitió, recomendó a otra y así empezó a crecer la cartera de pacientes”, explicó.

Actualmente la empresa cuenta con cinco centros de entrenamiento y una plataforma digital, además de desarrollar programas específicos para distintas etapas de la vida, desde la adolescencia hasta el embarazo, el posparto o la menopausia.

Para Dyaz, el deporte sigue siendo la herramienta que le permitió construir su carácter y que ahora busca trasladar a otras personas para mejorar su salud y bienestar.

El foro Mujeres Referentes Quincemil 2026

La reflexión se produjo durante la mesa redonda “Liderazgo femenino en 2026”, celebrada en el marco del Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026. El encuentro reunió en A Coruña a directivas, emprendedoras y profesionales de diferentes sectores para analizar los avances y desafíos del liderazgo femenino en ámbitos como la industria, la energía, la tecnología o la sostenibilidad. Este evento celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña ha contado con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.